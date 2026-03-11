Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Scéna ako z hororu! Muž so sekerou a nožom sa divne kýval a približoval k policajtom: Desivé VIDEO zo zásahu

ŠUMPERK - Českú Políciu čakala scéna ako z hororu. Na Šumpersku musela zasahovať proti agresívnemu mužovi ozbrojenému sekerou a dýkou, ktorý ohrozoval svoju príbuznú aj zasahujúcu hliadku. Muž pod vplyvom alkoholu nereagoval na opakované výzvy, a tak policajti v záujme vlastnej bezpečnosti použili taser. Po zadržaní čelí obvineniam z nebezpečného vyhrážania a pokusu o vydieranie.

Minulý týždeň prijala česká polícia na linke 158 oznámenie o agresívnom mužovi, ktorý v jednej z obcí na Šumpersku ničil vybavenie rodinného domu a v ruke držal sekeru. Oznámila to žena, ktorá uviedla, že sa muža bojí a je zjavne pod vplyvom alkoholu. Na miesto okamžite vyrazili policajné hliadky.

Policajtom sa naskytla scéna ako z hororu

Podľa polície prišla oznamovateľka za svojím príbuzným do jeho domu, aby spolu riešili rodinné spory. Keď vošla na dvor, muž sa proti nej rozbehol so sekerou zdvihnutou nad hlavou. „Poškodená sa obávala o svoj život a zdravie a pred agresorom ušla na bezpečné miesto, odkiaľ privolala pomoc,“ uviedla česká policajná hovorkyňa Miluše Zajícová.

Po príchode hliadky sa policajti pokúsili muža osloviť, no ten reagoval mimoriadne nebezpečne. Do jednej ruky vzal sekeru a do druhej dýku a pomaly sa začal približovať k policajtom. „Opakovane sme ho vyzvali, aby zbrane odložil a upustil od svojho konania. Na výzvy nereagoval a ďalej sa približoval,“ opísala hovorkyňa priebeh zásahu. Video, ktoré zverejnila polícia, pripomína zábery z hororovej scény z časti Studňa zo seriálu 30 prípadov majora Zemana.

Pohľad ako z hororu! Muž šiel proti policajtom so sekerou a nožom (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Keďže muž neuposlúchol žiadnu z výziev a situácia sa stávala čoraz rizikovejšou, hliadka v súlade so zákonom použila donucovací prostriedok – taser. Po zásahu bol muž zadržaný a na miesto bola privolaná záchranná služba, aby lekár skontroloval jeho zdravotný stav. Následne bol po súhlase prevezený na policajnú stanicu, kde mu bola vykonaná dychová skúška s výsledkom 1,35 promile.

Muž bol umiestnený do cely a na druhý deň voči nemu polícia začala trestné stíhanie. „Obvinenému bolo vznesené obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania a zo zločinu vydierania v štádiu pokusu,“ uviedla polícia. Zároveň bol podaný návrh na jeho vzatie do väzby, ktorý prokurátor akceptoval. Súd však rozhodol o uložení viacerých predbežných opatrení a muža prepustil na slobodu. Trestné stíhanie tak pokračuje bez väzby. Za svoje konanie môže obvinený podľa trestného zákona dostať trest odňatia slobody až na osem rokov.

