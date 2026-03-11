Katastrofa, ktorá otriasla svetom: Japonsko si pripomenulo zemetrasenie, cunami a jadrovú haváriu spred 15 rokov

TOKIO - Japonsko si v stredu minútou ticha pripomenulo 15 rokov od silného zemetrasenia a následných mohutných prívalových vĺn cunami, ktoré zasiahli severovýchod krajiny a spôsobili najvážnejšiu jadrovú haváriu v jej dejinách. O život vtedy prišlo takmer 19.000 ľudí a necelého pol milióna ďalších muselo opustiť svoje domovy. Informovala o tom agentúra AP.
Japonsko si udalosti pripomenulo presne o 14.46 h miestneho času (06.46 h SEČ). V tom čase 11. marca 2011 zasiahlo severovýchodnú časť Japonska zemetrasenie s magnitúdou 9,0, ktoré vyvolalo cunami vo výške desiatok metrov.
Najviac zasiahnuté boli prefektúry Mijagi, Iwate a Fukušima, kde došlo k havárii rovnomennej atómovej elektrárne. Aj keď nespôsobila priamo žiadnu ľudskú obeť, pre radiáciu z Fukušimy ušlo približne 165.000 ľudí. Asi 26.000 z nich sa už nevrátilo, lebo sa presťahovali na iné miesta. Ich rodné mestá sú naďalej neprístupné alebo majú pretrvávajúce obavy z radiácie.
Premiérka Sanae Takaičiová sa v stredu na pietnej spomienke vo Fukušime zaviazala urobiť všetko pre to, aby sa obnova zasiahnutého regiónu v najbližších piatich rokoch urýchlila. Takaičiová podľa AP presadzuje opätovné spustenie reaktorov a snaží sa posilniť jadrovú energiu ako stabilný zdroj.
Japonsko zaviedlo po katastrofe desaťročný plán postupného vyraďovania atómových elektrární. V roku 2022 však došlo k významnému obratu v tejto politike. Do prevádzky boli postupne uvedené niektoré jadrové reaktory a vo februári 2025 vláda odsúhlasila úplný návrat k jadrovej energii s cieľom pokryť rastúci dopyt po elektrine v podnikoch na mikročipy a umelú inteligenciu.
Otrasy a následné cunami pred 15 rokmi poškodili alebo zničili viac než milión domov, kancelárií a škôl v Japonsku. Aj keď bola dôležitá infraštruktúra obnovená, ľudia sa odsťahovali a obnova komunít a miestneho hospodárstva je pomalá. V dôsledku dekontaminačných prác v celej oblasti okolo Fukušimy sa tiež nahromadilo obrovské množstvo mierne rádioaktívnej pôdy, ktoré by zaplnilo približne desať futbalových štadiónov.