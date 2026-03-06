Muž hodil polená po chlapcovi, bol agresívny! Polícia ho obvinila z nebezpečného vyhrážania

SVIDNÍK - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania polícia obvinila 57-ročného muža z okresu Svidník. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, vyšetrovanie prípadu povereným príslušníkom preukázalo, že spomenutý muž v stredu (4. 3.) popoludní v rodinnom dome vulgárne nadával 41-ročnej žene a 16-ročnému chlapcovi. „Došlo aj na fyzické útoky zo strany muža, pričom v ruke držal drevené poleno. Začal sa im vyhrážať zabitím, chlapec zo strachu utiekol do izby, no muž polenom poškodil dvere a hodil ďalšie polená po chlapcovi. Agresivita muža sa stupňovala, žena utŕžila od neho úder ho hlavy,“ povedala Ligdayová. Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti okamžite agresora obmedzila na osobnej slobode a po zadržaní bol umiestnený do cely policajného zaistenia.