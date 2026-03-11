AKTUÁLNE Dva iránske drony dopadli pri letisku v Dubaji: Zranili štyroch ľudí

ABÚ ZABÍ - Dva iránske drony dnes dopadli blízko medzinárodného letiska v Dubaji, štyria ľudia boli zranení. Podľa tlačových agentúr to oznámili miestne úrady. Jeden z najvyťaženejších terminálov sveta zostáva v prevádzke.
Medzi zranenými sú dvaja občania Ghany, Ind a Bangladéšan, uviedli úrady vo vyhlásení. Najrušnejšie letisko sveta podľa počtu cestujúcich v medzištátnych rokoch muselo minulý týždeň dočasne obmedziť prevádzku z bezpečnostných dôvodov. Dubaj patrí k radu obľúbených turistických destinácií, na ktoré dopadá súčasná iránska vojna. Teherán podniká útoky na amerických spojencov v regióne v odvete za americko-izraelské údery, ktoré dnes pokračujú 12. deň.
Zatiaľ neidentifikovaný projektil v Hormuzskom prielive blízko pobrežia Spojených arabských emirátov zasiahol a poškodil kontajnerovú loď, uviedla britská vojenská námorná služba (UKMTO). Úrady SAE už v noci informovali o snahe zlikvidovať prilietajúce iránske strely a bezpilotné lietadlá. Saudská Arábia oznámila, že zachytila balistické strely aj drony.