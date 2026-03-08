ŠOK v Českej televízii: Moderátor oznámil koniec v priamom prenose: Sklamanie z vedenia a obavy o verejnoprávnosť

PRAHA - Moderátor Václav Moravec po viac ako 21 rokoch končí v Českej televízii. Oznámil to v nedeľu po konci svojej politickej relácie Otázky Václava Moravce s odôvodnením, že ďalej nemôže garantovať nezávislosť svojej práce a nechce sklamať dôveru divákov.
„Náš čas sa naplnil, rovnako tak sa naplnil môj čas v Českej televízii po viac ako 21 rokoch. Deje z poslednej doby ma utvrdili v tom, že za súčasných podmienok už nemôžem ďalej garantovať nezávislosť redakčnej práce a kritickú reflexiu udalostí, ako o nich hovorí preambula Kódexu Českej televízie,“ uviedol Moravec.
„Dôveru státisícov z vás, televíznych diváčok a divákov, ktorí 21 rokov robili z Otázok najsledovanejšiu televíznu diskusiu v krajine, nechcem sklamávať posunom k pseudovyváženosti, ak chcete k slepej vyváženosti, ktorá podľa môjho názoru ničí verejnú službu,“ dodal.
Moravec sa na záver poďakoval divákom i tímu, ktorý sa podieľal na tvorbe jeho politickej relácie. Hosťom nedeľňajšej časti bol po ôsmich rokoch šéf SPD a predseda Poslaneckej snemovne Tomio Okamura.