Boj o spravodlivosť v Česku vrcholí: Pavel chce obmedziť imunitu, Babiš s Okamurom sú v ohrození

PRAHA - Poslanecká imunita by sa podľa českého prezidenta Petra Pavla mala vzťahovať len na výroky zákonodarcov v Poslaneckej snemovni a nemala by byť ponímaná širšie. Povedal to vo štvrtok pri príchode na bezpečnostnú konferenciu na Pražskom hrade v súvislosti s mimoriadnou schôdzou parlamentu, na ktorej budú poslanci hlasovať, či premiéra Andreja Babiša a predsedu dolnej komory Tomia Okamuru vydajú na trestné stíhanie v ich kauzách, informuje spravodajkyňa v Prahe.
V snemovni zatiaľ pokračuje rozprava, kde sa postupne pri rečníckom pulte vystriedali predsedovia opozičných strán. Šéf hnutia STAN Vít Rakušan podotkol, že otázka nevydania Babiša a Okamuru je podstatou súčasnej vládnej koalície, ktorá vďaka tomu drží pokope. „Populisti radi kričia, že sú jedni z nás, a kritizujú privilégiá elít. Keď sa ale dostanú k moci, využijú ich bez mihnutia oka. Andrej Babiš a Tomio Okamura sa dnes pred spravodlivosťou schovajú za poslaneckú imunitu,“ podotkol Rakušan.
Predseda ODS Martin Kupka považuje hlasovanie o vydaní oboch politikov na trestné stíhanie za jedno z najvážnejších hlasovaní v tomto volebnom období - ešte vážnejšie, ako bolo hlasovanie o vyslovení dôvery vláde. „Teraz ide zároveň o dôveru verejnosti v český právny poriadok a politický systém. Ide o to, či sa máme stať banánovou republikou alebo či tu platí právny štát, kde pravidlá a zákony fungujú pre všetkých rovnako,“ zdôraznil Kupka.
Využívanie poslaneckej imunity
Šéf KDU-ČSL Marek Výborný poukázal na rozpor medzi súčasnou Babišovou snahou o nevydanie a kódexom hnutia ANO, ktorý si priniesol k rečníckemu pultu. Citoval z neho, že reprezentanti hnutia nebudú využívať imunitu ako ochranu pred stíhaním. „Majiteľ hnutia porušuje kódex, ktorý si sám vymyslel a jeho členovia s tým nemajú absolútne žiadny problém. Naopak, svojho šéfa bez váhania podržia, aby nebol vydaný na trestné stíhanie. Toto je skutočne výsmech všetkým ľuďom v našej krajine,“ dodal predseda ľudovcov.
Opozičné strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL aj hnutie STAN podľa servera iDNES.cz podporujú, aby hlasovanie o vydaní oboch politikov bolo verejné. Piráti ako jediní z opozície sú za to, aby bolo hlasovanie tajné. Chceli by tým podľa ich slov dať šancu všetkým poslancom, aby sa mohli rozhodnúť podľa toho, čo si skutočne myslia.