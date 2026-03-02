Babiš očakáva mimoriadne opatrenia v Česku: Bezpečnostná rada bude riešiť aj repatriácie

PRAHA - Premiér Andrej Babiš (ANO) očakáva, že Česko zavedie kvôli situácii na Blízkom východe mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Ich podobu nespresnil, bude podľa neho záležať od návrhu ministerstva vnútra a polície. Novinárom to povedal pred rokovaním Bezpečnostnej rady štátu, ktorá mimoriadne zasadá od 07: 00. Ide o reakciu na dianie po americko-izraelských úderoch v Iráne, ktoré sa začali v sobotu ráno.
Rada sa bude zaoberať aj repatriačnými letmi pre českých občanov zo zasiahnutej oblasti. Podľa Babiša sa dnes presunie 79 Čechov z Izraela do Egypta, do Česka by mali odletieť v utorok. V jordánskom Ammáne je potom pripravených 17 ľudí. Do ománskeho Muscatu by potom mali letieť tri lietadlá spoločnosti Smartwings, ktorá primárne vezme svojich klientov, povedal Babiš. Slovenský repatriačný let z jordánskej Akaby by mal dnes zobrať aj trojicu Čechov. Slováci ponúkajú, že zoberú ďalších desať ľudí v stredu z Ammánu. "Ale tam myslím, že by sme mali poslať lietadlo, takže teraz to budeme riešiť," dodal premiér.
"V Ammáne je 17 našich spoluobčanov, budem chcieť, aby sme poslali airbus. Z Izraela sa 79 ľudí sa dnes presunie do Egypta a zajtra (v utorok) by mali odletieť domov. Tak to je jediné, čo zatiaľ môžeme riešiť," povedal Babiš. Zaoberá sa aj presunom ľudí z Dubaja do Muscatu. "Tam by mali dnes letieť tri roky Smartwings, to sú ich klienti, ale možno sa tam vyskytnú nejaké možnosti," uviedol.
Českí občania nie sú v priamom nebezpečenstve
Ďalšie možnosti sú obmedzené uzavretím vzdušného priestoru, dodal Babiš. "Zatiaľ tá prognóza je, že bude uzatvorená dnes do 18:00," povedal. Nemá informácie, že by niektorí českí občania v zasiahnutej oblasti mohli byť v priamom nebezpečenstve. "Dvaja naši spoluobčania išli z Dubaja taxíkom štyri a pol hodiny, teraz sú v Muscate, snažím sa ich dostať do toho smartwingsu," uviedol.
Od ministra vnútra Lubomíra Metnara (ANO) bude chcieť počuť návrhy bezpečnostných opatrení. "Určite urobíme mimoriadne opatrenia, tiež budem chcieť počuť od našich (tajných) služieb, čo hovoria naši spojenci a či máme nejaké informácie, ako sa to bude vyvíjať ďalej," uviedol. Podobu bezpečnostných opatrení nespresnil. "Na to máme ministra vnútra, políciu, nechcem to nejako špecifikovať," povedal Babiš. Irán považuje za svoj prioritný záujem zničiť Izrael, podporoval terorizmus všade po svete, komentoval Babiš zásah USA a Izraela. "Pravdepodobne naši spojenci na to (zásahu) mali nejaký zásadný dôvod. Teraz je dôležité, aby sa vojna skončila čo najskôr," uviedol predseda vlády. Verí, že iránsky režim sa zmení k lepšiemu.