Šokujúci dopad vojny v Iráne: Hrozí ďalší konflikt! Čína môže využiť situáciu

PEKING - Vojna medzi USA, Izraelom a Iránom môže prekročiť hranice Blízkeho východu. Odborníci upozorňujú, že jej dôsledky môžu zasiahnuť aj bezpečnostnú situáciu v Ázii.
Napätie na Blízkom východe môže zmeniť geopolitickú rovnováhu
Vojenský konflikt medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom nemusí zostať obmedzený len na Blízky východ. Podľa analytikov môže mať domino efekt, ktorý zasiahne aj citlivé mocenské pomery v Ázii – najmä otázku bezpečnosti Taiwanu.
Experti upozorňujú, že prebiehajúce napätie oslabuje jednotu medzi Spojenými štátmi a európskymi spojencami. Práve takáto situácia môže podľa nich vytvoriť strategický priestor pre Peking. Hoci Čína čelí vlastným problémom v oblasti energetiky, geopolitické turbulencie jej môžu priniesť aj politické výhody.
Irán je pre Čínu kľúčový zdroj ropy
Teherán patrí medzi dôležitých partnerov Pekingu v oblasti energetiky. Približne 13 percent čínskeho dovozu ropy pochádza z Iránu, pričom značná časť týchto dodávok prichádza za zvýhodnených podmienok a mimo západných sankčných mechanizmov.
Pre porovnanie – z Venezuely prúdi do Číny približne štyri percentá ropy. Iránska ropa sa navyše často vyrovnáva prostredníctvom čínskeho platobného systému CIPS a obchoduje sa v jüanoch, píše portál Euractiv.
Prípadné útoky na Irán preto podľa odborníkov predstavujú priamu hrozbu pre čínsku energetickú bezpečnosť. „Riziko narušenia čínskych dodávok energie je výrazne väčšie než pri Venezuele,“ upozorňujú analytici.
Peking zároveň pracuje na budovaní alternatívnych ropných trás cez Pakistan, aby znížil závislosť od kľúčových námorných uzlov – Malackého a Hormuzského prielivu. Neistota okolo stability iránskeho režimu však tieto plány komplikuje.
Konflikt môže posilniť geopolitické ambície Pekingu
Hoci vojna prináša pre Čínu aj riziká, z geopolitického hľadiska môže z napätia zároveň profitovať. Ak by sa americká vojenská operácia Epic Fury výrazne predĺžila alebo narazila na problémy, Peking by mohol Spojené štáty vykresľovať ako nezodpovedného globálneho aktéra.
„Ak Trump neuspeje, výhody pre Si Ťin-pchinga budú zrejmé,“ uvádzajú analytici. Podľa nich by dlhodobé zapojenie USA do ďalšieho konfliktu oslabilo pozíciu Washingtonu na svetovej scéne.
Otázka Taiwanu sa opäť dostáva do hry
Súčasná situácia môže ovplyvniť aj bezpečnostnú budúcnosť Taiwanu. Ako upozornil denník The New York Times, Biely dom už oznámil odklad zbrojného balíka pre Taiwan v hodnote 13 miliárd dolárov.
Rozhodnutie prišlo krátko pred plánovanou návštevou prezidenta USA Donalda Trumpa v Pekingu. Podľa expertov môže Čína v takejto situácii požadovať ďalšie ústupky výmenou za miernejší postoj.
„Je zrejmé, že Peking môže profitovať z ešte hlbšie rozdelenej transatlantickej aliancie,“ uvádza analýza.
Trump zároveň opakovane kritizoval európskych partnerov za ich prístup k operácii proti Iránu. Americký senátor Lindsey Graham dokonca označil postoj Európy za „pateticky mäkký“.
Dlhodobé čínsko-iránske partnerstvo
Vzťahy medzi Pekingom a Teheránom sa v posledných rokoch výrazne prehĺbili. V roku 2021 podpísali obe krajiny 25-ročnú strategickú dohodu, ktorá počíta s investíciami až do výšky 400 miliárd dolárov.
Čína zároveň podporila vstup Iránu do Šanghajskej organizácie pre spoluprácu aj do zoskupenia BRICS. Tieto kroky výrazne posilnili čínsky vplyv v regióne aj v širšom prostredí takzvaného globálneho Juhu.
Konflikt môže zmeniť rivalitu medzi USA a Čínou
Analytici preto upozorňujú, že vojna s Iránom nemusí byť len regionálnym konfliktom. Jej dôsledky môžu zasiahnuť aj širšie strategické súperenie medzi Spojenými štátmi a Čínou.
Krátkodobé energetické problémy môže Peking podľa nich vykompenzovať dlhodobým geopolitickým ziskom. Otázkou zostáva, či Washington pri rozhodovaní o vojenskej operácii dostatočne zvážil možné dopady na Taiwan – a či sú preň vôbec prioritou.