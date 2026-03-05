MIMORIADNY ONLINE Trump útočí na Zelenského! Označil ho za prekážku dohody, Putin chce mier

KYJEV/MOSKVA - Rokovania medzi Moskvou, Kyjevom a Washingtonom o ukončení vojny na Ukrajine sú momentálne prerušené kvôli eskalácii konfliktu na Blízkom východe, uviedol v stredu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach. Podľa jeho slov však ukrajinskí emisári so zástupcami USA komunikujú „prakticky denne“ a diplomatická práca sa obnoví, hneď ako to bezpečnostná situácia a politický kontext umožnia. „Ukrajina je na to pripravená,“ dodal Zelenskyj podľa britskej stanice BBC. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
19:37 Americký prezident Donald Trump vo štvrtkovom rozhovore pre portál Politico označil prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského za prekážku uzavretia dohody s Ruskom. Naopak ruský prezident Vladimir Putin je podľa Trumpa pripravený rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. „Zelenskyj sa musí rozhýbať a uzavrieť dohodu,“ vyhlásil Trump. „Myslím si, že Putin je pripravený uzavrieť dohodu,“ pokračoval. Trump nepriblížil v čom spočíva prekážka Zelenského pri mierovej dohode s Ruskom, no trval na tom, že ukrajinský prezident nepreukazuje dostatok ochoty vyjednávať. „Je to nepredstaviteľné, že by on (Zelenskyj) bol prekážkou... Nemá karty. Teraz má ešte menej kariet,“ konštatoval šéf Bieleho domu.
19:10 Ruský dron zasiahol 27. januára ropnú nádrž na objekte ropovodu Družba, pričom išlo o útok na najväčší ropný rezervoár v Európe, ktorý má kapacitu až 75.000 kubických metrov ropy. Uviedlo to vo štvrtok ukrajinské veľvyslanectvo v Bratislave v reakcii na predchádzajúce tvrdenia Slovenskej informačnej služby (SIS), že k poškodeniu ropovodu Družba nedošlo, čo podľa nej dokazujú satelitné snímky z miesta udalosti.
18:28 Líder maďarskej opozície vyzýva Zelenského, aby stiahol hrozbu voči „jednej osobe“, ktorá blokuje fondy EÚ. „Žiadny líder cudzieho štátu nemôže nikoho ohroziť, ani jedného Maďara,“ povedal Peter Magyar, líder opozičnej strany Tisza.
17:28 Zelenskyj uviedol, že v rámci najnovšej výmeny sa domov vrátilo 200 ukrajinských vojnových zajatcov.
16:30 Ukrajinské námorníctvo tvrdí, že ,,zničilo,, ruský vrtuľník Ka-27 nad Čiernym morom. Najnovšia správa zvyšuje počet ruských vrtuľníkov, ktoré Ukrajina tvrdí, že zničila, na 349 od začiatku rozsiahlej invázie.
14:40 Vzhľadom na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru poskytne Nemecko Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške približne 200 miliónov eur. V Berlíne to vo štvrtok počas stretnutia so svojím moldavským kolegom Mihaiom Popsoiom povedal šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul.
14:27 Ukrajina hovorila so Spojenými štátmi o možnosti dočasne odložiť nadchádzajúce kolo trojstranných rokovaní s Ruskom o prímerí a zmeniť aj miesto konania vzhľadom na eskalujúci iránsky konflikt, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok. Informuje o tom agentúra Reuters.
13:26 Rusko a Ukrajina si v priebehu štvrtka a piatka vymenia po 500 vojnových zajatcoch. Vo štvrtok popoludní to vyhlásil poradca ruského prezidenta a hlavný vyjednávač Kremľa Vladmir Medinskij, podľa ktorého sa na tom strany konfliktu dohodli na februárových rokovaniach v Ženeve. Informujú o tom agentúry Reuters a TASS.
13:02 Napriek situácii v Iráne budú spojenci Severoatlantickej aliancie Ukrajinu naďalej podporovať, uviedol vo štvrtok v rozhovore pre agentúru Reuters generálny tajomník NATO Mark Rutte. Podľa jeho slov sa spojenci na konflikte na Blízkom východe nezúčastňujú, ale „poskytujú kľúčovú podporu“.
12:44 Jedinou krajinou Európskej únie (EÚ), ktorá v súčasnosti blokuje pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu, je Maďarsko. Spolu so Slovenskom však majú rovnaké problémy s dodávkami ropy cez ropovod Družba, Maďarsko preto nesmie zostať osamotené a SR musí vyjadriť svoj jednoznačne odmietavý postoj k takejto pôžičke pre Ukrajinu. Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) k tomu vo štvrtok vyzvala koaličná SNS.
11:49 Slovensko vedie v Bruseli rokovania o vytvorení samostatného projektu Interreg s Ukrajinou, ktorý by pomohol rozvoju východnej časti krajiny. Uviedol to predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v rámci prebiehajúceho zasadnutia Výboru regiónov v Bruseli.
09:58 Ukrajina vo štvrtok predvolala maďarského chargé d'affaires po tom, čo šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v stredu priviezol z Moskvy dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. Podľa servera telex.hu to uviedla tlačová agentúra RBK Ukrajina.
09:09 Ruský dron poškodil v Čiernom mori civilné plavidlo plaviace sa pod panamskou vlajkou, ktoré prepravovalo kukuricu. Došlo k tomu neďaleko ukrajinského prístavu Čornomorsk v Odeskej oblasti, uviedla Ukrajinská námorná správa v stredu večer. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
08:39 Európska únia nalieha na svojich partnerov, aby pomohli zaplniť finančnú medzeru vo výške 30 miliárd eur pre Ukrajinu. Maďarsko pritom naďalej blokuje už dohodnutú pôžičku EÚ v hodnote 90 miliárd eur, ktorá má Kyjevu pomôcť v rokoch 2026 až 2027. Informuje o tom správa portálu Euractiv.com.
06:19 Ruská armáda aj v stredu pokračovala na Ukrajine v útokoch, ktoré si opäť vyžiadali aj životy civilistov. V Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny pri ruskom mínometnom útoku prišli o život dve ženy vo veku 27 a 64 rokov, uviedla ukrajinská prokuratúra, ktorá takéto prípady vyšetruje ako vojnový zločin.
V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny zabil ruský dron 49-ročnú ženu, ktorá sa viezla na bicykli v obci Novodmytrivka. Podľa šéfa regionálnej správy Olexandra Prokudina dron zasiahol ženu do chrbta a jej zranenia boli smrteľné. Ďalšie dve obete na životoch - 76-ročnú ženu a 35-ročného muža - si vyžiadal útok v meste Cherson, ktoré sa nachádza prakticky na línii frontu pri rieke Dneper. Druhý breh Dnepra je obsadený ruskou armádou.
Rusko pokračovalo aj v útokoch na ukrajinskej železnici: v Mykolajivskej oblasti zasiahol dron prázdny vlak, pričom bol však zranený železničiar, napísal v stredu ráno na platforme Telegram ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba. Ruská raketa dnes podľa Kulebu zasiahla aj budovu stanice v juhoukrajinskej Odeskej oblasti. Zranenia utrpeli štyria ľudia vrátane dvoch detí. Ukrajinské dronové útoky na svojom území hlásili aj úrady niekoľkých oblastí v európskej časti Ruska.