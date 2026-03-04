Dráma na oblohe: Izrael zostrelil nad Tehránom iránsky Jak-130 ruskej výroby!

TEHERÁN - Izraelské letectvo začalo ďalšiu rozsiahlu vlnu úderov na ciele v Teheráne, oznámila podľa agentúry AFP izraelská armáda s tým, že podrobnosti oznámi neskôr. V severozápadnej časti iránskej metropoly bola okolo 11:15 miestneho času (08:45 SEČ) hlásená mohutná explózia. Izraelské bojové lietadlo F-35 zostrelilo nad Teheránom iránske lietadlo ruskej výroby Jak-130, oznámila neskôr izraelská armáda.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac na sieti X varoval, že ktokoľvek bude vymenovaný za nového iránskeho vodcu, bude "jasným cieľom eliminácie", ak bude pokračovať v snahe zničiť Izrael, naďalej ohrozovať USA a utláčať iránsky ľud. Dlhoročný najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí bol zabitý v sobotu, keď americko-izraelský útok na Irán začal.
O Chameneího nástupcovi sa špekulovalo predtým
Právomoc vybrať nového vodcu má 88-členné Zhromaždenie znalcov. Člen tohto orgánu konzervatívnej duchovnej ajatolláh Ahmad Chátamí dnes v iránskej štátnej televízii uviedol, že nový vodca bude vybraný čoskoro. "Blížime sa ku konečnému rozhodnutiu, avšak situácia v krajine je vojnovou situáciou," uviedol Chátamí. V utorok vzdušné údery zničili budovu Zhromaždenia znalcov v Komu, iránske štátne médiá ale uviedli, že konzultácia a výber sa rovnako nebude odohrávať na jednom mieste.
O Chameneího možnom nástupcovi sa špekulovalo už pred jeho smrťou. Najčastejšie je spomínaný jeho 56-ročný syn Modžtabá Chameneí. Podľa stanice CNN má značný zákulisný vplyv, silné väzby na iránske revolučné gardy a je duchovným, aj keď nie vysokopostaveným. Dynastické prevzatie funkcie je však súčasným režimom, ktorý vzišiel z protimonarchistickej revolúcie, považované za kontroverzné. Na zozname možných nástupcov Chameneího, ktorý zostavila CNN, je aj predstaviteľ najkonzervatívnejšieho krídla režimného duchovenstva ajatolláh Mohammad Mahdí Mírbágherí či ajatolláh Alírezá Aráfí, ktorý je jedným z troch členov terajšej dočasnej vládnucej rady. Tá má krajinu riadiť do zvolenia nového vodcu.
Irán zaútočil aj na štáty v Perzskom zálive
Irán v odvete za sobotňajšie údery začal útočiť nielen na Izrael, ale aj na štáty v Perzskom zálive, na území ktorých sa nachádzajú vojenské objekty. Zameriava sa ale aj na civilné ciele. Obavy zo zapojenia arabských krajín okolo Perzského zálivu do vojny proti Iránu vyjadril podľa agentúry AP aj majiteľ jedného obchodu v Teheráne. "Len dúfam, že sa do toho nezapoja Arabi. Ak áno, ich rakety nebudú také presné ako tieto," uviedol.
Izraelská armáda dnes podľa afp uviedla, že v Iráne už zničila desiatky zariadení na odpaľovanie rakiet. Teherán ale napriek tomu naďalej disponuje dostatočnými kapacitami, aby útočil na Izrael. Dnešné zostrelenie cvičného bojového lietadla Jak-130 je podľa serveru The Times of Israel prvým zostrelením pilotovaného stroja izraelským lietadlom v súboji po viac ako 40 rokoch. Naposledy izraelské lietadlá zostrelili dva sýrske lietadlá MiG-23 v roku 1985 v Libanone.