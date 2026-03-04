Francúzi presúvajú námorné sily: Najväčšia lietadlová loď Charles de Gaulle mieri k Cypru

PARÍŽ/NIKÓZIA – Po tom, ako iránske rakety, ktoré vypustil Hizballáh z Libanonu, zasiahli britskú leteckú základňu na Cypre, začali konať vojenské sily v Európe. Na ostrov v Stredozemnom mori už vyslali pomoc v ešte v ten istý deň Gréci a to podobe dvoch fregát a stíhačiek. Teraz sa ozvali aj Francúzi.
Francúzsky prezident Emanuel Macron počas svojho príhovoru k národu o kríze na Blízkom východe v utorok 3. marca vyhlásil, že "symbol francúzskej námornej sily" sa presúva do Stredozemného mora. Informuje o tom talianske Leggo s tým, že Macron mal na mysli najväčšiu francúzsku lietadlovú loď Charles de Gaulle. Tá mala opustiť vody Baltského mora a vo včerajších večerných hodinách vplávať do Stredomoria.
Lietadlová loď, fregata aj stíhačky
Francúzi okrem toho nasadili aj fregatu Languedoc, ktorá s Charlesom de Gaullom mieri k Cypru. "V prvých hodinách konfliktu sme v sebaobrane zostrelili drony nepriateľa. Bránili sme vzdušný priestor našich spojencov," vyhlásil Macron s tým, že na obranu nasadili aj protilietadlový obranný systém cez stíhačky Dassault Rafale.
Francúzsko v súčasnosti neudržiava na Cypre vlastné nezávislé vojenské základne. Námorníctvo však využíva základňu cyperskej Národnej gardy Mari a letectvo základňu Andreasa Papndreu v Pafose.
"Máme uzavreté obranné dohody, ktoré nás viažu s Katarom, Kuvajtom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE). Taktiež udržiavame spojenectvo s Jordánskom a našimi kurdskými priateľmi," dodal Macron.
Výzvy na opustenie ostrova
Ako ďalej hovoril, primárnu zodpovednosť za tento stav nesie Irán. Konflikt sa šíri po celom regióne a má vážne dôsledky pre mier a bezpečnosť. Rakety, ktoré zasiahli Cyprus, boli vystrelené z Libanonu, kde operuje radikálny Hizballáh. Irán toto hnutie, dlhodobo financuje. Paríž plánuje na Cypruse rozmiestniť pozemné systémy protivzdušnej obrany. Spojené štáty už vyzvali civilistov, aby opustili ostrov.
Začiatkom týždňa spustil Hizballáh raketové útoky aj na Izrael. Macron však uvádza, "izraelská pozemná operácia v Libanone by bola strategickou chybou a riskantným ťahom, ktorý by celý konflikt eskaloval".