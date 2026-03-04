Nová fabrika na muníciu na Slovensku: Minister Kaliňák potvrdil dohodu

BRATISLAVA - Pološtátna firma ZVS Holding a francúzska spoločnosť Eurenco podpísali memorandum. Na základe neho má na Slovensku vzniknúť nový podnik na delostrelecké prachové náplne, komponentu delostreleckej munície. Firma by mala postaviť továreň v areáli bývalej spoločnosti Chemko Strážske. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), predseda predstavenstva ZVS Holding Jakub Krchňavý a riaditeľ Eurenco Thierry Francou.
Minister poukázal, že takáto výroba v slovenskom obrannom priemysle chýba. „Dá sa povedať, že podpisom tejto zmluvy završujeme v zásade proces získavania celého cyklu výroby komponentov, ktoré potrebujeme k produkcii našich veľkorážnych muničných výrobkov. (...). To je to, o čo je dnes na trhu v Európe asi najväčší záujem, a dlho nám táto spôsobilosť chýbala,“ vyhlásil. Informoval tiež, že továreň bude potrebovať približne 300 pracovníkov. Očakáva aj vznik nových pracovných miest, ktoré nebudú v samotnej továrni, no vzniknú v iných výrobách. Je to podľa neho dobrý impulz pre región aj pre celú ekonomiku Slovenska. Výstavba by podľa neho mala mať štatút strategickej investície.
Krchňavý uviedol, že nábeh výroby firmy očakávajú v roku 2028. Továreň by mala ročne produkovať niekoľko stoviek tisíc prachových náplní. Výstavbe podľa neho nič nebráni. Environmentálna záťaž, ktorá je v areáli Chemka Strážske, nie je na miestach, kde by sa malo stavať. „Celková investícia do projektu predstavuje približne 300 miliónov eur,“ doplnil. Pre ZVS Holding to podľa jeho slov znamená zásadné posilnenie schopností. Riaditeľ firmy Eurenco označil spoločný projekt za strategický míľnik vo výrobe prachových náplní. Je to podľa neho nová schopnosť, ktorá umožní budovať odolnosť dodávateľského reťazca. „Takisto podporí autonómiu a suverenitu Európy vo výrobe delostreleckých nábojov,“ vyhlásil. Zdôraznil potrebu urýchľovať výrobu munície v Európe aj vzhľadom na stav bezpečnostného prostredia.