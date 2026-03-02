Ďalší poplach na Cypre: Letisko v Pafose evakuovali! Na radaroch zachytili podozrivý objekt

PAFOS - Letisko v Pafose na Cypre v pondelok napoludnie evakuovali, pretože radary zaznamenali podozrivý objekt. Informovali o tom miestne médiá, píše agentúra Reuters a denník Daily Mail.
Druhé najväčšie medzinárodné letisko na Cypre leží približne 60 kilometrov od britskej základne Akrotiri, ktorú v noci na pondelok zasiahol dron Šáhid. Médiá tiež uviedli, že na základni sa v pondelok popoludní rozozvučali sirény a z letiska v neďalekom Limasole vzlietli stíhačky. Základňu podľa agentúry AFP evakuovali. Hovorca cyperskej vlády neskôr spresnil, že k objektu smerovali dva drony, ktoré sa podarilo včas zachytiť.
Cyperský prezident Nikos Christodulidis v pondelok ráno informoval, že dron spôsobil na základni menšie materiálne škody. Základňa sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limassol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35. Koordinovaná vojenská operácia USA a Izraela proti Iránu zo soboty vyvolala odvetné útoky Teheránu na americké základne, Izrael a štáty Perzského zálivu.