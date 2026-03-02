Tragické ráno na juhu Slovenska: Vlak usmrtil človeka, doprava bola ochromená!

DUNAJSKÁ STREDA - Pondelkové ráno na železničnom ťahu medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou poznačila obrovská tragédia. Pri zastávke v obci Michal na Ostrove došlo k fatálnej zrážke vlaku s osobou. Obeť utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a doprava v úseku musela byť na niekoľko hodín úplne zastavená. Na mieste zasahovala polícia aj záchranné zložky.
Podľa informácií portálu Paraméter bola železničná doprava v úseku Orechová Potôň – Lehnice prerušená už od pondelkového svitania, približne od 5:00 hodiny ráno. Dôvodom bol nález nehybného tela v blízkosti koľajiska pri zastávke Michal na Ostrove.
Tragický incident potvrdila aj krajská policajná hovorkyňa z Trnavy Veronika Dachová. Podľa jej slov došlo k zrážke priamo na železničnom priecestí. Vlak zachytil osobu, ktorá na mieste utrpela devastačné zranenia. Privolaný lekár už mohol len skonštatovať smrť.
„Príslušný vyšetrovateľ železničnej polície začal v súvislosti s udalosťou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia z nedbanlivosti,“ uviedla hovorkyňa. Železnice požiadali cestujúcich o trpezlivosť a zdôraznili, že doprava bude obnovená až po súhlase policajných zložiek. Okolnosti nešťastia, ako aj totožnosť obete, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Polícia momentálne preveruje, či išlo o nešťastnú náhodu, nepozornosť pri prechádzaní cez priecestie alebo úmyselné konanie.