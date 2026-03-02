ŠOK vo svete veteránov: Zberatelia historických áut si zvolili len 25-ročného prezidenta!

BRATISLAVA - Svet historických vozidiel na Slovensku má nového lídra. A ide o poriadne prekvapenie. Prezidentom Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky sa stal iba 25-ročný Jakub Kránitz. O jeho zvolení rozhodlo počas víkendu valné zhromaždenie v Bratislave, kde hlasovalo 85 delegátov zastupujúcich občianske združenia z celého Slovenska.
Ide o historický moment. Kránitz sa stal nielen najmladším prezidentom združenia v jeho doterajšej histórii, ale zároveň aj najmladším zástupcom Slovenskej republiky v rámci medzinárodnej federácie Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA).
Združenie zberateľov historických vozidiel je národným orgánom FIVA pre Slovensko. Jeho úlohou je ochrana a uchovávanie technických pamiatok v oblasti motorových vozidiel a dopravy, zaznamenávanie ich histórie, organizovanie podujatí či zabezpečovanie historicko-technických kontrol. Organizácia dnes združuje viac ako 88 klubov a vyše 1 300 členov.
Mladý prezident však chce priniesť nový vietor
„Historické vozidlá sú súčasťou nášho technického a kultúrneho dedičstva. Mojou ambíciou je nadviazať na prácu predchodcov, posilniť odborný hlas združenia a zároveň otvoriť dvere novej generácii nadšencov,“ uviedol po zvolení Kránitz.
Jeho nástup mnohí vnímajú ako symbol generačnej výmeny. Spojenie rešpektu k tradícii s moderným prístupom ku komunikácii môže podľa členov združenia posilniť veteránske hnutie a prilákať mladých ľudí k technickému dedičstvu.
Otázkou teraz zostáva, či sa 25-ročnému prezidentovi podarí nadviazať na dlhoročnú prácu svojich predchodcov a zároveň priniesť energiu, ktorá posunie svet historických vozidiel na Slovensku do novej éry.