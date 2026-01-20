Maurícijská vláda posiela odkaz Trumpovi: O zvrchovanosti Maurícia nad Čagoskými ostrovmi nemožno diskutovať

PORT LOUIS- Maurícijská vláda v utorok odkázala americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že o zvrchovanosti Maurícia nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne už nie je možné diskutovať. Vláda tak reagovala na Trumpove vyhlásenie, v ktorom kritizoval Britániu za odovzdanie Čagoských ostrovov Mauríciu. Na ostrovoch sa nachádza strategická britsko-americká základňa. Píše agentúra AFP.
„Zvrchovanosť Maurícijskej republiky nad súostrovím Čagos je už medzinárodným právom uznaná bez akýchkoľvek nejasností a už by nemala byť predmetom diskusie,“ uviedol vo vyhlásení maurícijský minister spravodlivosti Gavin Glover. Britský premiér Keir Starmer v máji 2025 podpísal dohodu o odovzdaní zvrchovanosti nad ostrovmi Mauríciu. Jej súčasťou je prenájom atolu Diego Garcia Británii na najbližších 99 rokov, kde leží americko-britská letecká základňa.
Americká vláda v máji minulého roka dohodu privítala. V utorok však Trump označil rozhodnutie o odovzdaní zvrchovanosti Mauríciu za mimoriadne hlúpe. Podľa šéfa Bieleho domu je toto rozhodnutie jedným z mnohých národnobezpečnostných dôvodov, prečo USA musia získať Grónsko. Británia napriek zmene postoja americkej vlády trvá na finalizácii dohody s Mauríciom, ktorú ešte musí ratifikovať parlament.
„S uspokojením berieme na vedomie prvé vyhlásenia britskej vlády, ktoré potvrdzujú, že dohoda je v súlade s medzinárodným právom, a opätovne potvrdzujú jej zámer ratifikovať ju,“ povedal Glover. Čagoské ostrovy boli súčasťou Britského indickooceánskeho územia. Nachádzajú sa približne 500 kilometrov južne od Maldív a asi 2000 kilometrov severovýchodne od ostrova Maurícius. Tvorí ich približne 60 atolov s celkovou rozlohou asi 60 štvorcových kilometrov. Napriek strategickej polohe sa ich Británia rozhodla odovzdať Mauríciu, od ktorého ich oddelila v roku 1965 v čase koloniálnej správy.