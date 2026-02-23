Pondelok23. február 2026, meniny má Roman, Romana, zajtra Matej

Dráma v Japonsku: V mrakodrape Tokyo Skytree uviazlo 20 ľudí na vyše päť hodín

TOKIO - Všetkých 20 ľudí vrátane dvoch detí sa podarilo vyslobodiť z výťahu v 634 metrov vysokom mrakodrape Tokyo Skytree, v ktorom v noci nadnes uviazli na viac ako päť hodín. Zranenia neboli hlásené, informuje o tom televízia NHK.

Tokijská polícia uviedla, že dva výťahy k vyhliadkovej plošine nachádzajúcej sa vo výške 350 metrov sa počas jazdy nadol náhle zastavili v nedeľu krátko pred 20.30 h miestneho času (12.30 h SEČ). Jeden z nich bol prázdny, avšak druhý s 20 ľuďmi zostal stáť asi 30 metrov nad zemou.

Policajti a ďalšie osoby telefonicky kontaktovali ľudí v kabíne a hľadali spôsoby, ako ich evakuovať. Záchranári z hasičského zboru nakoniec pomohli ľuďom presunúť sa do susedného výťahu, ktorý bol spustený do rovnakej výšky a jeho núdzové dvere boli otvorené. Medzi výťahmi, vzdialenými od seba niečo vyše metra, bol nainštalovaný kovový mostík so zábradlím.

Záchranná operácia sa skončila v pondelok okolo 2.00 h miestneho času. Na vyhliadkovej plošine z dôvodu poruchy výťahov dočasne uviazlo približne 1200 ľudí. Všetkých sa do 23.00 h miestneho podarilo dostať dolu iným výťahom. Príčina technických problémov sa vyšetruje. Veža Skytree bola otvorená v roku 2012 a patrí medzi najobľúbenejšie turistické atrakcie v japonskom hlavnom meste. Po vežiach Burdž Chalífa v Dubaji a Merdeka 118 v Kuala Lumpure je treťou najvyššou stavbou na svete.

