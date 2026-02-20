Argentínski zamestnanci sa zapojili do celodenného štrajku: Bol však zbytočný

BUENOS AIRES - Argentínski zamestnanci sa vo štvrtok zapojili do celodenného štrajku na protest proti spornej pracovnej reforme a niektorí z nich sa dostali aj do konfliktu s políciou. Poslanecká snemovňa napriek tomu v piatok ráno návrh schválila, informuje správa agentúry AFP.
Počas 24-hodinového štrajku proti navrhovaným reformám boli obchody zatvorené a desiatky letov zrušené. Železničné stanice zostali prázdne a premávalo len niekoľko autobusov. V priebehu dňa sa zhromaždili protestujúci pred budovou parlamentu, kde došlo k násilným potýčkam s políciou. Policajti v reakcii na hádzanie fliaš a kameňov použili slzotvorný plyn, vodné delá a gumové projektily a zadržali desiatky osôb. Odborová organizácia CGT uviedla, že do štvrtkového a v poradí už štvrtého štrajku sa zapojilo doposiaľ najviac pracovníkov. „Miera účasti je bezprecedentná za tejto vlády,“ povedal odborový líder Jorge Sola pre stanicu Radio con Vos.
Sporné reformy presadzuje prezident Javier Milei, aby sa uľahčilo prijímanie a prepúšťanie pracovníkov, hoci už v súčasnosti je v Argentíne náročné zaistiť si stabilné pracovné miesto. Takisto sa zníži odstupné, obmedzuje sa čerpanie dovolenky a právo na štrajk, zvýši sa počet odpracovaných hodín. Návrh zákona schválila poslanecká snemovňa v piatok v skorých ranných hodinách a následne ho musí potvrdiť senát. Od nástupu do úradu v decembri 2023 Milei zrušil desaťtisíce pracovných miest, čím výrazne znížil počet zamestnancov vo verejnej správe