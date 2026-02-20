Napätie rastie: Irán na prípadnú vojenskú agresiu rázne zareaguje, napísal Teherán Guterresovi

TEHERÁN - Irán v liste adresovanom generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi zopakoval, že na prípadnú vojenskú agresiu rázne zareaguje a že bude v takom prípade považovať základne, zariadenia a prostriedky "nepriateľských síl" v regióne za legitímne ciele. Rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa podľa listu signalizuje skutočné riziko vojenskej agresie, informovala vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na stálu misiu Iránu pri OSN.
Trump vo štvrtok v úvode prvého zasadnutia jeho Rady mieru vo Washingtone povedal, že si dáva desať dní na to, aby sa rozhodol, či možno s Iránom dosiahnuť zmysluplnú dohodu o jeho jadrovom programe. Zopakoval, že Irán nesmie vlastniť jadrovú zbraň, a varoval, že ak dohoda nebude, bude zle. Stanica CNN medzitým s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že armáda USA je pripravená zaútočiť na Irán už tento víkend. USA pritom k Iránu presúvajú veľký počet lodí, bojových lietadiel i logistických lietadiel.
Spojené štáty by niesli plnú a priamu zodpovednosť
V liste Guterresovi Teherán uviedol, že sám nezačne žiadnu vojnu, ale že "v prípade, že bude vystavený vojenskej agresii, bude Irán reagovať rázne a primerane" pri uplatňovaní svojho práva na sebaobranu. "Všetky základne, zariadenia a prostriedky nepriateľských síl v regióne by predstavovali legitímne ciele," uvádza sa v liste. "Spojené štáty by niesli plnú a priamu zodpovednosť za akékoľvek nepredvídateľné a nekontrolované dôsledky," stojí ďalej v texte.
Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) vo štvrtok napísal, že Trump zvažuje najskôr obmedzený vojenský úder na Irán, aby ho donútil splniť jeho požiadavky na jadrovú dohodu. Počiatočný útok by tak bol namierený na niekoľko málo vojenských a vládnych cieľov. Nešlo by tak o rozsiahly útok, ktorý by mohol vyvolať veľkú odvetu. Ak bude Irán aj potom odmietať ukončenie obohacovania uránu, pristúpil by Washington na rozsiahlejšiu vojenskú kampaň proti zariadeniam režimu, tvrdí WSJ.