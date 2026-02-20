AKTUÁLNE Poplach pri Aljaške: Spozorovali niekoľko ruských lietadiel! Vyslali k nim stíhačky

WASHINGTON - Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) v noci na piatok zaznamenalo pohyb niekoľkých ruských lietadiel v Aljašskej identifikačnej zóne protivzdušnej obrany (ADIZ). K ruským strojom Spojené štáty vyslali svoje stíhačky. Píše agentúra Reuters.
Spoločné veliteľstvo USA a Kanady zaznamenalo dve ruské strategické bombardéry Tu-95, sprevádzané dvoma stíhačkami Su-35 a jedným lietadlom včasného varovania A-50. K ruskej letke preto vyslali dve stíhačky F-16 a dve stíhačky F-35, ako aj lietadlo včasnej výstrahy E-3 a štyri tankovacie lietadlá KC-135 s „cieľom zachytiť, identifikovať a sprevádzať ruské lietadlá“. NORAD zdôraznilo, že ruské lietadlá nenarušili vzdušný priestor USA alebo a Kanady a boli eskortované preč z oblasti ADIZ.