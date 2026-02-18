Na východe vykradli obecný úrad: Zlodej si odniesol tamer 1600 eur!

Obecný úrad Hostovice (Zdroj: Google maps)
HOSTOVICE - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v noci zo 16. na 17. februára v budove obecného úradu v obci Hostovice v okrese Snina. Neznámy páchateľ sa do objektu dostal po tom, čo vypáčil okno. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, prehľadal jednotlivé miestnosti.
Zo železnej skrine, ktorú násilím otvoril, odcudzil finančnú hotovosť vo výške 1580 eur. Zo zásuvky vo vedľajšej kancelárii si odniesol ďalších približne 250 eur.
„Páchateľ spôsobil škodu nielen krádežou finančnej hotovosti, ale aj poškodením zariadenia úradu. Tá doposiaľ vyčíslená nebola,“ dodala hovorkyňa.