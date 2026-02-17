Tragédia v Austrálii! Muž útočil na obchodnej ulici nožom na ľudí: Došlo k úmrtiu

SYDNEY - Jeden muž zahynul a ďalší dvaja ľudia utrpeli vážne zranenia pri utorňajšom útoku nožom v austrálskom Sydney. Oznámila to miestna polícia, informuje správa agentúry DPA.
K útoku došlo približne o 10.00 h miestneho času na rušnej obchodnej ulici v západnej časti Sydney. Muž vo veku približne 30 až 40 rokov zraneniam na mieste podľahol, uviedol predstaviteľ polície austrálskeho štátu Nový Južný Wales Simon Glasser. Ďalších dvoch zranených – 22-ročného muža a 47-ročnú ženu – previezli do nemocnice v kritickom stave.
Páchateľ z miesta činu ušiel
Páchateľ z miesta činu ušiel, polícia ho však zakrátko zadržala. „Podozrivý je polícii známy pre drobné trestné činy a viacero incidentov súvisiacich s duševným zdravím,“ prezradil Glasser. Útočník by sa mal ešte v utorok postaviť pred súd. „Vyšetrovanie je v počiatočnej fáze. Polícia v tejto chvíli nevie, aký bol motív. Zdá sa však, že išlo o náhodný útok,“ dodal Glasser.