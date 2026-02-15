Trump vyzval Hamas, aby pokračoval v odzbrojení

WEST PALM BEACH - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyzval palestínske militantné hnutie Hamas, aby v súlade s jeho mierovým plánom pre Pásmo Gazy pokračoval v odzbrojení. Uviedol tiež, že členské štáty ním iniciovanej Rady mieru prisľúbili pred jej prvým zasadnutím 19. februára vo Washingtone päť miliárd dolárov na obnovu tohto palestínskeho územia vyčlenili tisíce príslušníkov pre Medzinárodné stabilizačné sily a miestnu políciu, ktoré majú zaistiť bezpečnosť a mier pre obyvateľov Pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.
„Je veľmi dôležité, aby Hamas dodržal svoj záväzok k úplnému a okamžitému odzbrojeniu,“ uviedol Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social. Odzbrojenie Hamasu je kľúčovou súčasťou druhej fázy plánu prímeria sprostredkovaného USA, ktorý vlani v októbri uzavrel Izrael s Hamasom. Jeho cieľom je ukončiť vojnu vyvolanú útokom Hamasu na Izrael v októbri 2023, ktorý si vyžiadal 1200 obetí. Organizácia Spojených národov tento plán schválila v novembri.
Odzbrojenie je pre Hamas červená čiara
Druhá fáza plánu stanovuje, že izraelské sily sa postupne stiahnu z Pásma Gazy a Hamas sa odzbrojí, pričom na zaistenie bezpečnosti budú nasadené medzinárodné stabilizačné sily. Predstavitelia Hamasu opakovane vyhlásili, že odzbrojenie je pre nich červená čiara, no naznačili, že by mohli zvážiť odovzdanie svojich zbraní budúcemu palestínskemu samosprávnemu orgánu.
„Rada mieru má neobmedzený potenciál. Vlani v októbri som zverejnil plán na trvalé ukončenie konfliktu v Pásme Gazy a našu víziu jednomyseľne prijala Bezpečnostná rada OSN. Krátko nato sme rekordnou rýchlosťou umožnili dodávky humanitárnej pomoci a zabezpečili prepustenie všetkých živých aj zosnulých rukojemníkov,“ napísal Trump na platforme Truth Social. „Rada mieru bude najvýznamnejším medzinárodným orgánom v dejinách a je mi cťou, že môžem byť jej predsedom,“ uviedol Trump na záver svojho príspevku.