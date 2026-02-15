Nedeľa15. február 2026, meniny má Pravoslav, zajtra Ida, Liana

Druhé kolo rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi sa blíži: Iránska delegácia už odcestovala do Švajčiarska

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEHERÁN - Ďalšie kolo rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi v Ženeve je naplánované na utorok, informovali v nedeľu iránske médiá. Iránska delegácia na čele s ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím odcestovala do Švajčiarska už v nedeľu, oznámil zároveň iránsky rezort diplomacie. Informuje o tom agentúra AFP, DPA a AP.

Arákčí „v nedeľu neskoro večer odišiel z Teheránu do Ženevy na čele diplomatickej a technickej delegácie, aby viedol druhé kolo jadrových rokovaní a uskutočnil rad diplomatických konzultácií“, uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. Pôjde o druhé kolo rokovaní od obnovenia rozhovorov medzi oboma krajinami 6. februára, pričom sprostredkovateľom bude opäť Omán.

Počas svojej návštevy v Ženeve by mal Arákčí tiež viesť rokovania so svojimi švajčiarskymi a ománskymi rezortnými partnermi, ako aj s riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim a ďalšími medzinárodnými predstaviteľmi, uvádza sa ďalej vo vyhlásení ministerstva.

Teherán a Washington obnovili jadrové rokovania v Ománe 6. februára, niekoľko mesiacov po tom, čo predchádzajúce rokovania narušila krátka vojna medzi Izraelom a Iránom vlani v júni. Švajčiarsko je iránskym vedením a niektorými štátmi Perzského zálivu vnímané ako neutrálny sprostredkovateľ a zároveň zastupuje záujmy Washingtonu v Iráne, keďže USA nemajú v Islamskej republike žiadne diplomatické zastúpenie.

Viac o téme: USAIránRokovania
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Americký prezident Donald Trump
Dohoda v Bielom dome: Spojené štáty pritvrdia voči Iránu kvôli rope smerujúcej do Číny
Zahraničné
Švajčiarsko potvrdilo, že v
Švajčiarsko potvrdilo, že v Ženeve sa uskutočnia rokovania medzi USA a Iránom
Zahraničné
V Mníchove sa na
V Mníchove sa na demonštrácii proti Iránu zišlo 200-tisíc ľudí
Zahraničné
USS Gerald R. Ford
USA to s útokom na Irán myslia vážne: Do oblasti vyslali najväčšiu lietadlovú loď sveta
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Americký minister Marco Rubio po rokovaniach odletel z bratislavského letiska.
Americký minister Marco Rubio po rokovaniach odletel z bratislavského letiska.
Správy
V Dánsku nájdete kruhové pevnosti, ktoré si stavali Vikingovia
V Dánsku nájdete kruhové pevnosti, ktoré si stavali Vikingovia
Cestovanie
Tlačová konferencia amerického ministra zahraničia Marca Rubia a premiéra Roberta Fica
Tlačová konferencia amerického ministra zahraničia Marca Rubia a premiéra Roberta Fica
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Polícia varuje: Maloletý lyžiar musí byť pod dohľadom aj na lyžiarskom svahu
Domáce
FOTO SMUTNÁ SPRÁVA Vo veku
SMUTNÁ SPRÁVA Vo veku 97 rokov zomrel bývalý politický väzeň Ondrej Bartko
Domáce
Žilinka po Ficovej tlačovke
Žilinka po Ficovej tlačovke vypenil! Čo si to dovoľujete? TOTO je nehanebnosť
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel Ondrej Bartko, významný politický väzeň a bojovník za slobodu
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel Ondrej Bartko, významný politický väzeň a bojovník za slobodu
Gelnica

Zahraničné
Hromadná BITKA na palube Boeingu! VIDEO Situácia sa vyhrotila, lietadlo muselo núdzovo pristáť
Zahraničné
Druhé kolo rokovaní medzi
Druhé kolo rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi sa blíži: Iránska delegácia už odcestovala do Švajčiarska
Zahraničné
FOTO Česko na nohách! Demonštranti
Česko na nohách! Demonštranti zaplavili mestá na podporu Pavla: VIDEO V Ostrave to VRELO
Zahraničné
Ilustračné foto
Tohtoročná JAR bude iná, než sme zvyknutí! Čakajú nás VÝKYVY, aké tu dlho neboli
Zahraničné

Prominenti

Gillian Anderson
AKTY SEXI: Agentka Scullyová rozžiarila francúzsku metropolu, krajšia ako kedykoľvek predtým
Zahraniční prominenti
Herečka Oľga Belešová
Oľga Belešová sa ocitla v KANÁLI: Neštudovala som herectvo, ale pódium je moje!
Domáci prominenti
Angie Mangombe
Zatajila, že je TEHOTNÁ a nastúpila do MMA zápasu: Známa Češka sa obhajuje... Nie som MONŠTRUM!
Domáci prominenti
Michelle Obama
Prvá dáma sa asi zbláznila: Michelle Obama si dala spraviť 10 piercingov počas jedného sedenia!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nová štúdia: Toto jedlo
Nová štúdia: Toto jedlo môže znížiť aj váš cholesterol! Už za 2 dni
vysetrenie.sk
Zomrú v troskách parku?
Zomrú v troskách parku? Wikie a jej syn Keijo plávajú v RUINÁCH, ich život visí na vlásku! Sekundy do katastrofy
Zaujímavosti
NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia
NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia mu zo súcitu hádzali drobné, on sa vozí vo vlastnom aute s vodičom!
Zaujímavosti
Váš partner vám daroval
Váš partner vám daroval len kvety? V Zimbabwe dostávajú ženy kytice z peňazí
dromedar.sk

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí hokejisti na ZOH? Pozrite si, aká skvelá cena na vás čaká
sportky.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Olympiáda bez Slafkovského? Ani náhodou, takto sa pred ňou poctivo pripravuje!
Domáce

Ekonomika

Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)

Šport

ZOH 2026 Dvojciferný debakel v honbe za zlatom: Kanadské hviezdy rozmetali ďalšieho súpera
ZOH 2026 Dvojciferný debakel v honbe za zlatom: Kanadské hviezdy rozmetali ďalšieho súpera
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Kira Mária Kapustíková: Online prenos z pretekov na veľkom mostíku
ZOH 2026 Kira Mária Kapustíková: Online prenos z pretekov na veľkom mostíku
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Dánsko – Lotyšsko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
ZOH 2026 Dánsko – Lotyšsko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Obrovská dráma v poslednom zápase: O možnom súperovi Slovenska rozhodlo až predĺženie
ZOH 2026 Obrovská dráma v poslednom zápase: O možnom súperovi Slovenska rozhodlo až predĺženie
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Pracovné prostredie
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
Hľadám prácu
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Rady, tipy a triky
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Rady a tipy
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Výber receptov

Technológie

Nový špionážny malvér dokáže prevziať kontrolu nad Androidom aj iPhonom. Je schopný sledovať ťa cez kameru a počúvať cez mikrofón
Nový špionážny malvér dokáže prevziať kontrolu nad Androidom aj iPhonom. Je schopný sledovať ťa cez kameru a počúvať cez mikrofón
Bezpečnosť
Tvoj Samsung má kvantum skrytých funkcií. Tieto 4 mi výrazne zjednodušili používanie telefónu
Tvoj Samsung má kvantum skrytých funkcií. Tieto 4 mi výrazne zjednodušili používanie telefónu
Návody
Fajčenie marihuany v tomto veku môže súvisieť s pomalším starnutím mozgu, naznačuje štúdia
Fajčenie marihuany v tomto veku môže súvisieť s pomalším starnutím mozgu, naznačuje štúdia
Veda a výskum
GLP-1 lieky ako Ozempic prinášajú výrazné chudnutie. Nové analýzy však spochybňujú pozadie štúdií
GLP-1 lieky ako Ozempic prinášajú výrazné chudnutie. Nové analýzy však spochybňujú pozadie štúdií
Veda a výskum

Bývanie

V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?

Pre kutilov

WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najproblematickejšie kombinácie zverokruhu: Tieto dvojice sa k sebe hodia najmenej
Partnerské vzťahy
Najproblematickejšie kombinácie zverokruhu: Tieto dvojice sa k sebe hodia najmenej
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Hromadná BITKA na palube Boeingu! VIDEO Situácia sa vyhrotila, lietadlo muselo núdzovo pristáť
Česko na nohách! Demonštranti
Zahraničné
Česko na nohách! Demonštranti zaplavili mestá na podporu Pavla: VIDEO V Ostrave to VRELO
Žilinka po Ficovej tlačovke
Domáce
Žilinka po Ficovej tlačovke vypenil! Čo si to dovoľujete? TOTO je nehanebnosť
Ilustračné foto
Zahraničné
Tohtoročná JAR bude iná, než sme zvyknutí! Čakajú nás VÝKYVY, aké tu dlho neboli

Ďalšie zo Zoznamu