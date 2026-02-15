Druhé kolo rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi sa blíži: Iránska delegácia už odcestovala do Švajčiarska

TEHERÁN - Ďalšie kolo rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi v Ženeve je naplánované na utorok, informovali v nedeľu iránske médiá. Iránska delegácia na čele s ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím odcestovala do Švajčiarska už v nedeľu, oznámil zároveň iránsky rezort diplomacie. Informuje o tom agentúra AFP, DPA a AP.
Arákčí „v nedeľu neskoro večer odišiel z Teheránu do Ženevy na čele diplomatickej a technickej delegácie, aby viedol druhé kolo jadrových rokovaní a uskutočnil rad diplomatických konzultácií“, uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. Pôjde o druhé kolo rokovaní od obnovenia rozhovorov medzi oboma krajinami 6. februára, pričom sprostredkovateľom bude opäť Omán.
Počas svojej návštevy v Ženeve by mal Arákčí tiež viesť rokovania so svojimi švajčiarskymi a ománskymi rezortnými partnermi, ako aj s riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim a ďalšími medzinárodnými predstaviteľmi, uvádza sa ďalej vo vyhlásení ministerstva.
Teherán a Washington obnovili jadrové rokovania v Ománe 6. februára, niekoľko mesiacov po tom, čo predchádzajúce rokovania narušila krátka vojna medzi Izraelom a Iránom vlani v júni. Švajčiarsko je iránskym vedením a niektorými štátmi Perzského zálivu vnímané ako neutrálny sprostredkovateľ a zároveň zastupuje záujmy Washingtonu v Iráne, keďže USA nemajú v Islamskej republike žiadne diplomatické zastúpenie.