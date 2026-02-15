Rubio sa stretol s Ficom na Úrade vlády! NAŽIVO Spoločná tlačová konferencia

BRATISLAVA - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pristál na bratislavskom letisku. Privítal ho minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom.
NAŽIVO Tlačová konferencia premiéra Fica s Rubiom po spoločnom rokovaní
Aktualizované 12:26 Amerického ministra diplomacie Rubia na Úrade vlády SR vítal premiér Robert Fico. Pred novinármi si podali ruky. Nasleduje rokovanie za zatvorenými dverami. Po ňom sa očakáva tlačová konferencia.
Rubia vítal Blanár, hneď si to namieril za Pellegrinim
"Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Blanár privítal svojho amerického partnera na bratislavskom letisku, odkiaľ spoločne pokračujú na rokovania s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a následne s predsedom vlády SR Robertom Ficom," informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
V prezidentskom paláci sa Rubio predpoludním stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim. Diskutovali o otázkach energetiky, obrany a bezpečnosti, transatlantických vzťahov a neopomenuli ani súčasné svetové dianie. Ako podotkli z kancelárie prezidenta, návšteva amerického ministra zahraničných vecí na Slovensku sa uskutočnila po siedmich rokoch. „Naše partnerstvo je strategické a prináša konkrétne výsledky v oblasti obrany, bezpečnosti aj energetickej spolupráce,“ uviedol prezident SR. V tejto súvislosti ocenil rozvoj spolupráce v jadrovej energetike vrátane projektu novej elektrárne realizovaného spoločnosťou Westinghouse. Podľa jeho slov jadrová energia znamená stabilitu a suverenitu voči geopolitickým otrasom, pričom Slovensko má záujem túto spoluprácu so Spojenými štátmi ďalej prehlbovať.
Dôležitou témou rokovania bola aj obranná spolupráca a plnenie záväzkov vyplývajúcich zo samitov NATO. Prezident SR potvrdil pripravenosť Slovenska pokračovať v modernizácii ozbrojených síl a prispievať tak k posilňovaniu obrany aliancie a k silnejšej a sebavedomejšej Európe. Ako skonštatoval Pellegrini, to nás robí silnejšími spoločne tvárou v tvár výzvam a hrozbám. „Naša spolupráca prináša silu a odolnosť. Spoločne sme pripravení formovať bezpečnejšiu, istejšiu a mierovejšiu budúcnosť postavenú na spoločných hodnotách,“ poznamenal prezident SR. Zároveň zdôraznil, že pevné transatlantické partnerstvo zostáva jedným zo základných pilierov bezpečnosti a stability Slovenskej republiky aj celého európskeho priestoru.
Čo má byť témou rokovaní
Predmetom rokovaní má byť podľa jeho slov najmä rozvíjanie bilaterálnej spolupráce na civilnom jadrovom programe. „Budeme diskutovať aj o diverzifikácii energetických zdrojov, o všetkom, čo sa týka RePower. Aké sú to výzvy pre SR a čo môžeme spoločne so Spojenými štátmi americkými v tejto veci urobiť. Ale určite sa dotkneme aj geopolitických tém, predovšetkým to je vojna na Ukrajine, kde sa určite budeme zaujímať o aktuálny vývoj mierových rokovaní,“ povedal minister na tlačovom brífingu pred príletom Rubia na Slovensko.
Americký minister zahraničných vecí pricestoval na Slovensko na pozvanie Blanára. Ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska. Šéf americkej diplomacie sa cez víkend zúčastnil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Z Bratislavy následne odcestuje do Maďarska.