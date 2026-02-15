Ceny energií sú podľa europoslancov problém, na jeho riešení sa nezhodli

BRATISLAVA - Vysoké ceny energií sú pre konkurencieschopnosť Európy jeden z najvážnejších problémov. Zhodli na tom europoslanci Branislav Ondruš (Hlas-SD), Erik Kaliňák (Smer-SD), Martin Hojsík (PS) a poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS) v nedeľnej diskusnej relácii televízie STVR O 5 minút 12. Na riešení tohto problému aj na ďalšie opatrenia však mali odlišné názory.
„Základný problém, alfa omega sú drahé energie, pretože keď máte raz drahé energie, tak vo výrobe nie ste konkurencieschopní, v doprave nie ste konkurencieschopní a na konci dňa ľudia platia príliš veľa a oplatí sa im radšej sem ťahať nekvalitnejšie produkty z Číny alebo z iných štátov,“ uviedol Kaliňák. Problémom je podľa neho naviazanie ceny elektriny na cenu plynu, ale aj emisné povolenky, ktoré cenu energie neúmerne zvyšujú. Pripomenul, že povolenky sú obchodovateľné a profitujú na nich obchodníci.
archívne video
Hojsík uznal, že zisky obchodníkov sú v tomto prípade problém a dúfa, že sa podarí zmenou legislatívy EÚ špekulácie s povolenkami obmedziť. Poukázal ale na spôsob využitia financií, ktoré sa zo systému ETS vybrali. „Je to otázka, kde sú tie dve miliardy, ktoré by mali ležať na účte environmentálneho fondu z výnosov z ETS. Pretože tie peniaze nekončia v štátnom rozpočte. To je dôležité. Oni nekončia v Bruseli. Oni majú končiť v priemysle, majú končiť v domácnostiach a nie ako dotácie, ale ako to, aby sme pomohli masívne ľuďom zatepľovať, aby sme pomohli firmám modernizovať výrobu, aby sme im pomohli efektívnejšie využívať energie,“ upozornil Hojsík.
Podľa Krúpu je riešením energetická únia a väčšie prepojenie štátov. „Keď urobíte väčšie prepojenia, vy urobíte väčší trh, tým pádom ceny energií pôjdu nižšie,“ dôvodil Krúpa. Ondruš súhlasí s riešením, že cena povoleniek systému ETS by sa mala buď zastropovať, alebo by mala EÚ rozhodnúť o ich pozastavení.
Rozdielne názory
Poslanci mali rozdielne názory na zvažované dotácie pre výrobcu primárneho hliníka, spoločnosť Slovalco. Kaliňák pripustil, že sa rokuje o možnej podpore tejto súkromnej spoločnosti štátom v najbližších desiatich rokoch sumou pol miliardy eur. Podľa Hojsíka má Slovensko aktuálne väčšie problémy ako vyhodiť pol miliardy na firmu, v ktorej je spolumajiteľom skupina Penta. Vláda by mala firmy podľa Hojsíka podporiť lepším nastavením podnikateľského prostredia napríklad zrušením transakčnej dane.
Poslanci sa venovali aj možnému triešteniu Európy a vzniku menších zoskupení, ktoré budú tesnejšie spolupracovať. Zatiaľ čo Hojsík a Krúpa upozorňovali na vylúčenie Slovenska z týchto trendov, Kaliňák tvrdil, že Slovensko je v jadre Európy ako najintegrovanejšia krajina a odmietol názory, že by premiér Robert Fico (Smer-SD) alebo maďarský premiér Viktor Orbán pri témach ekonomického rozmachu EÚ niečo blokovali.