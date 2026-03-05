Dlhočízne rady, vypredané palivá a nervózni ľudia: V obľúbenej dovolenkovej destinácii zažívajú palivový stres!

Štvrtok5. marec 2026, meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava

KOLOMBO - Zopakuje sa história spred niekoľkých rokov? Ešte v súčasnosti sa obľúbená exostická destinácia spamätáva z krízy z roku 2022, a je tu opäť hrozba ďalšej. Veď v lete 2022 zažila Srí Lanka obrovskú krízu, kedy nemali palivá niekoľko týždňov, ani lieky či potraviny. Trauma, ktorú si odniesli obyvatelia tohto ostrovného štátu, sa prejavila aj v súčasnosti. Po informáciách z arabského polostrova sa začali preventívne zásobiť a na čerpacích staniciach sa tvoria rozsiahle kolóny.

Nedostatok paliva, liekov a potravín. To odštartovala pandémia koronavírusu, ktorá v máji 2022 spôsobila obrovskú krízu na Srí Lanke. Dôvodom bol stopnutý cestovný ruch, z ktorého krajina žije. Situácia bola katastrofálna niekoľko mesiacov a krajina bola na pokraji krachu. V krajine bol kritický nedostatok potravín, ale aj benzínu a nafty, pretože štát ich nemal za čo nakúpiť. Kríza spôsobila, že ľudia čakali v hodinových kolónach len pre pár kvapiek paliva, pričom to bolo na pomery ostrovného štátu extrémne drahé. 

To, čo Srílančania zažili ani nie pred štyrmi rokmi, v nich spôsobilo traumu a pri posledných informáciách o zatvorení dôležitého uzla na prepravu ropy - Hormuzského prielivu, neváhali a zobrali miestne čerpacie stanice útokom. 

Na sociálnej sieti zverejnila Slovenka Jana Hromníková, ktorá spolu s mužom Romanom cestujú po svete a ľuďom ukazujú krásy krajín. V súčasnosti uviazli spolu s priateľmi práve na Srí Lanke a aktuálne sa nemajú ako dostať domov, let s prestupom v Abú Zabí im bol zrušený. Hľadajú možnosti, ako sa vyhnúť Perzskému zálivu, kde zúri vojna. Avšak, ukázala aj to, čo posledné správy urobili s vnímaním miestnych ľudí. Tí po skúsenostiach s krízou nenechali nič na náhodu a zobrali čerpacie stanice útokom. "Na Srí Lanke je už brutálny palivový stres, keďže je to krajina, ktorá si pamätá, ako sa žije bez pohonných hmôt z nedávnej minulosti, keď tu mali ekonomickú a palivovú krízu. Takto sa čaká na dotankovanie čohokoľvek. My tiež čakáme, máme pred sebou 42 vozidiel, som zvedavá, či na nás nejaké palivo ostane, pretože niektoré benzínky už hlásia, že je palivo vypredané," povedala vo videu. Vo videu vidieť dlhý zástup áut, autobusov, motoriek či skútrov, ktoré čakajú na dotankovanie. Koniec radu nevidno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

