Trápi vás neustále chrípka? Vedci prišli so zázračným vynálezom! Základom je táto potravina, ktorú má doma každý

Čo ak by ste mohli namiesto vakcíny jednoducho žuť žuvačku? Neznie to ako sci-fi, ale ako blízka budúcnosť. Medzinárodný tím vedcov totiž predstavil prelomový výskum, podľa ktorého môže špeciálna žuvačka účinne neutralizovať nebezpečné vírusy. A jej tajná zbraň? Jedna nenápadná, no mimoriadne silná rastlina – Lablab purpurový a jeho fazuľka.

Vírusy začínajú v ústach. Tam ich aj zastavíme

Herpes, chrípka, koronavírus – všetky tieto vírusy sa množia v ústnej dutine a hltane. Odtiaľ sa šíria ďalej, najmä prostredníctvom slín. No práve tam sa ich rozhodli vedci zasiahnuť. Novovyvinutá žuvačka, o ktorej štúdia vyšla v prestížnom vedeckom časopise Molecular Therapy, dokáže šírenie týchto vírusov účinne potlačiť ešte predtým, než sa dostanú ďalej do tela.

Vedci sa zamerali najmä na chrípkové vírusy typu A (H1N1, H3N2) a herpesvírusy HSV-1 a HSV-2. Ich štúdia potvrdzuje, že ústna cesta prenosu je oveľa účinnejšia než tá nosová – a preto je práve ústna dutina ideálnym cieľom na antivírusový zásah.

Fazuľa, ktorá lieči: Prírodné antivírusové zázraky

Žuvačka vznikla z plodov Lablabu purpurového (Lablab purpureus), ktorá prirodzene obsahuje antivírusové proteíny označované ako FRIL. Tieto bielkoviny sa počas žuvania uvoľňujú a viažu sa na vírusy, čím ich neutralizujú.

Laboratórne testy priniesli ohromujúce výsledky: už 40 miligramov tejto formulácie znížilo vírusovú nálož o viac než 95 %. A to všetko bez invazívnych zásahov či vedľajších účinkov.

Korene výskumu siahajú do pandémie

Základy tejto výnimočnej technológie boli položené už počas pandémie COVID-19, keď rovnaký vedecký tím vytvoril škoricovú žuvačku s geneticky upravenými rastlinami. Tie uvoľňovali proteín blokujúci spike proteín koronavírusu. Práve tento princíp teraz vedci zdokonalili.

Fazule však prinášajú ešte jeden zásadný benefit: stabilitu. Podľa testov zostáva FRIL aktívny v práškovej forme takmer dva roky – a v žuvačke ešte dlhšie. Aj po viac ako dvoch rokoch pri izbovej teplote si zachováva plnú účinnosť, čo je kľúčové pre masovú výrobu.

Potenciál zachrániť milióny

Význam tohto objavu pre verejné zdravie nemožno podceniť. „Tento produkt by mohol zaplniť zásadnú medzeru v zdravotnej starostlivosti, pretože útočí na vírusy tam, kde sa najrýchlejšie šíria – v ústach,“ vyhlásil spoluautor štúdie Henry Daniell z University of Pennsylvania.

Žuvačka má potenciál výrazne znížiť tlak na zdravotné systémy, najmä v čase vrcholnej chrípkovej sezóny. V situáciách, kde sú antivírusové lieky nedostupné, môže predstavovať cenovo dostupnú alternatívu, ktorá zabráni šíreniu infekcií v komunitách.

Prichádza testovanie na ľuďoch. A ďalší cieľ? Vtáčia chrípka

Ďalším krokom tímu sú klinické štúdie na ľuďoch. Vedci plánujú zároveň rozšíriť využitie fazule aj na boj proti vtáčej chrípke. Nedávne epidémiologické udalosti v Severnej Amerike ukázali, že účinné antivírusové stratégie sú nevyhnutné nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá.

Ak budú klinické testy rovnako úspešné ako tie laboratórne, svet možno čoskoro spozná nového, nenápadného hrdinu v boji proti vírusom – žuvačku.

