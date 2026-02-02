AKTUÁLNE Diaľnica D1 pri Sučanoch v smere na Žilinu je pre vážnu nehodu uzavretá

(Zdroj: Topky)
MARTIN - Na severnej časti diaľnice D1 pri Sučanoch v okrese Martin sa v pondelok ráno stala vážna dopravná nehoda. Diaľnica je v smere na Žilinu uzavretá. Premávka je v smere na Martin odklonená po ceste I/18. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informuje na sociálnej sieti.
Zelená vlna STVR spresnila, že k nehode došlo na 221. kilometri. Obchádzka vedie od začiatku diaľničného úseku po ceste I/18 popri Turanoch cez Sučany a motoristi sa môžu napojiť na diaľnicu D1 pred Martinom po ceste R3.