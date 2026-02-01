Nedeľa1. február 2026, meniny má Tatiana, Táňa, zajtra Erich, Erik, Erika

Šéf slovenskej diplomacie pricestoval na oficiálnu pracovnú návštevu Indonézie

Juraj Blanár
Juraj Blanár (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)
TASR

DENPASAR – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v nedeľu pricestoval na oficiálnu pracovnú návštevu Indonézskej republiky. Cieľom návštevy je posilniť politický dialóg a postavenie Slovenska v juhovýchodnej Ázii a rozšíriť aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie. Šéfa slovenskej diplomacie sprevádza 20 slovenských podnikateľov a zástupcovia EXIMBANKY SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Strategické zameranie sa na región Indopacifiku je jedným z kľúčových pilierov zahraničnej politiky vlády SR. Naším zámerom je posilniť politický dialóg a zároveň rozšíriť aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie. Indonézia je štvrtou najľudnatejšou krajinou, členom zoskupenia G20, ako aj BRICS a súčasne kľúčovým členom Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Vidíme preto veľký potenciál pre zintenzívnenie spolupráce,“ vyhlásil minister Blanár.

Tlačové konferencie ministrov po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vzájomný slovensko-indonézsky obchod kontinuálne rastie a v roku 2024 dosiahol 179,4 milióna eur. „Podporu rozvoju obchodných vzťahov poskytne aj Komplexná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Indonéziou a EÚ, ktorá priniesla predvídateľnejšie pravidlá, zníženie obchodných bariér a lepší prístup na trh,“ dodal minister.

Firmy zo SR môžu ponúknuť know-how a technológie

Slovensko má v Indonézii podľa Blanára záujem o spoluprácu v oblastiach energetiky, obranného priemyslu, vodného manažmentu, poľnohospodárstva, inovácií, digitálnej ekonomiky a turizmu. Firmy zo SR môžu partnerom v juhovýchodnej Ázii, jednom z najdynamickejších regiónov sveta, ponúknuť know-how a technológie.

Delegácia sa po návšteve Indonézie presunie do Singapuru, s ktorým SR vykazuje ročný obchodný obrat vyše 100 miliónov eur, pričom vývoz zo SR do Singapuru sa medziročne zvýšil takmer o štvrtinu. Singapur je druhým najväčším zdrojom ázijských investícií v EÚ, pričom potenciál pre Slovensko predstavuje digitálna oblasť, vodný manažment, inovácie, udržateľné technológie a veda a technika.

Otvorí aj prvé slovensko-indonézske podnikateľské fórum

Minister Blanár v pondelok 2. februára znovu obnoví činnosť Honorárneho konzulátu SR na Bali. V utorok otvorí v Jakarte prvé slovensko-indonézske podnikateľské fórum, absolvuje rokovanie s generálnym tajomníkom ASEAN Kao Kim Hournom, ako aj s predsedom Indonézskej obchodnej a priemyselnej komory (KADIN) Anindyom Novyanom Bakriem. V stredu ho prijme indonézsky minister zahraničných vecí Sugiono.

V Singapure bude minister zahraničných vecí SR vo štvrtok rokovať so štátnou ministerkou pre zahraničné veci a obchod a priemysel Singapurskej republiky Gan Siow Huang (v prepise: Jen Siao-fang) a následne sa zúčastní na prezentácii možností podnikania a investovania.

