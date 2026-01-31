Izrael označil vyhostenie charge d'affaires z JAR za recipročný krok

PRETÓRIA - Juhoafrická republika (JAR) v piatok oznámila Izraelu, že jeho chargé d'affaires Ariel Seidman je „persona non grata“ a musí do 72 hodín opustiť jej územie. Izraelská vláda na to zareagovala vyhostením diplomatického zástupcu Pretórie, informuje o tom agentúra AFP.
Napäté vzťahy po obvinení Izraela
Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo napäté najmä po tom, ako sa JAR v roku 2023 obrátila na Medzinárodný súdny dvor s podnetom, podľa ktorého je izraelská vojna v Pásme Gazy genocídou.
Juhoafrické ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že vyhostenie izraelského diplomata prichádza „po sérii neakceptovateľných porušení diplomatických noriem a praxe“. Jedným z nich bolo „opakované využívanie oficiálnych izraelských platforiem na sociálnych sieťach na urážlivé útoky“ voči prezidentovi Cyrilovi Ramaphosovi. Okrem toho ministerstvo obvinilo izraelské veľvyslanectvo zo zámerného neinformovania o „údajných návštevách vysokých izraelských predstaviteľov“.
Izrael vyhlásil juhoafrického diplomata za nežiaducu osobu
Na tento krok promptne zareagovalo izraelské ministerstvo zahraničných vecí, keď vyhlásilo vysokopostaveného diplomatického zástupcu JAR za nežiaducu osobu s tým, že musí opustiť Izrael takisto do 72 hodín. Vo svojom vyjadrení na platforme X obvinilo Pretóriu z „falošných útokov proti Izraelu na medzinárodnej scéne“ a vyhostenie svojho diplomata označilo za „jednostranný a nepodložený krok“. Seidman bol v JAR najvyššie postaveným izraelským diplomatom po tom, ako Tel Aviv v roku 2023 odvolal z krajiny svojho veľvyslanca.