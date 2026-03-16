Fico sa v máji chystá do Moskvy: Pripomenúť si chce aj vylodenie v Normandii

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v máji chystá na oslavy výročia porážky nacistického Nemecka. V júni sa potom chce zúčastniť na pripomienky vylodenia spojeneckých vojakov v Normandii počas druhej svetovej vojny. Fico to povedal cez víkend v príhovore na takzvanej škole sociálnej demokracie.
Fico cestoval do Ruska pri príležitosti uvedených osláv aj vlani. Vtedy jeho návštevu Moskvy slovenská opozícia označila za hanbu pre Slovensko a za "pľuvanec do tváre" spojencom v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Väčšina európskych predstaviteľov na protest proti pokračujúcej ruskej agresii na Ukrajine do Moskvy nešla.
Predseda slovenskej vlády dlhodobo kritizuje prístup EÚ k vojne na Ukrajine či k protiruským sankciám európskeho bloku. Jeho terajší kabinet po nástupe do úradu v roku 2023 zastavil vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob.
Vylodenie spojencov v Normandii v júni 1944 v vtedy nacisti okupovanej časti Francúzska je považované za zásadný moment vo vývoji druhej svetovej vojny. Viedol až k oslobodeniu západnej Európy a porážke nacistického Nemecka.