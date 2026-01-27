Utorok27. január 2026, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Poľovníci vo Fínsku doteraz ulovili 81 vlkov z povolenej kvóty 100 zvierat

HELSINKI - Vo Fínsku poľovníci do nedeľného rána ulovili 81 zo stanovenej kvóty 100 vlkov. Ich doterajšia celoročná ochrana bola zrušená 1. januára. Píše fínsky verejnoprávny vysielateľ Yle.

Tri zvieratá zastrelené poľovníkmi identifikoval Inštitút prírodných zdrojov (Luke) ako krížencov vlka a psa. Z právneho hľadiska sú klasifikované ako nepôvodný druh, ktorý by mal byť z voľnej prírody odstránený. V minulosti ich existenciu potvrdili aj vzorky trusu. Potvrdené krížence sa odpočítajú z povolenej loveckej kvóty, čiže poľovníci môžu do konca sezóny 10. februára zastreliť ešte troch „extra“ vlkov.

Testovanie DNA troch ďalších zvierat

Testovanie DNA troch ďalších zvierat v juhovýchodnom Fínsku bolo nepresvedčivé. Tieto vzorky budú opätovne analyzovať počas jari. Podľa poľovného správcu oblasti Miehikkälä-Virolahti Jana Ylhäinena pochádzala jedna z neúspešných vzoriek od jedinca s čiernou srsťou, čo môže naznačovať, že išlo o kríženca. Takáto identifikácia v loveckej situácii je však podľa neho veľmi náročná. „Ani ja ich v lese nerozoznávam,“ povedal Ylhäinen.

Z 81 usmrtených zvierat zastrelili 75 v priebehu prvého týždňa roka. Odvtedy sa tempo lovu spomalilo. Poľovnícka sezóna by sa nemala predĺžiť ani v prípade, že do stanoveného termínu nebude zastrelených 100 vlkov, uviedol manažér pre voľne žijúce zvieratá vo Fínskej agentúre pre voľne žijúce zvieratá Visa Eronen. „Súčasný termín bol starostlivo zvážený. Nechceme narušiť obdobie rozmnožovania. Nechceme spôsobiť situáciu, keď by gravidná samica zostala bez samca,“ dodal Eronen.

