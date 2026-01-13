Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Dievčatko sa utopilo v bazéne! Jeho matka zatiaľ pila a flirtovala po telefóne, potom urobila čosi hrozné

Kelle Anne Brassart uznal súd vinnou.
Kelle Anne Brassart uznal súd vinnou. (Zdroj: 123RF, Polícia)
TURLOCK - V čase, keď sa mala starať o vlastné dieťa, bola jej pozornosť úplne inde. Americký súd uznal ženu z Kalifornie vinnou zo smrti dvojročného dievčatka, ktoré sa utopilo v bazéne pri rodinnom dome.

Tragédia na dvore rodinného domu

Dvojročná Daniell Pires prišla o život 12. septembra v meste Turlock v Kalifornii. Dieťa sa utopilo v bazéne pri dome, zatiaľ čo jeho matka Kelle Anne Brassart mala namiesto dohľadu nad dcérou piť alkohol a viesť telefonické rozhovory s mužmi, ktorých spoznala na zoznamovacích aplikáciách.

Na tiesňovú linku zavolala približne o 15.30 hodine s tým, že jej dcéra pláva vo vode a nereaguje. Už počas prvotných úkonov však vyšlo najavo, že dieťa bolo dlhší čas bez dozoru.

Záznamy odhalili šokujúce detaily

Záchranári dievčatko vytiahli z bazéna a okamžite sa pokúsili o resuscitáciu, no jej život sa už zachrániť nepodarilo. Záznamy z bezpečnostných kamier ukázali, že Daniell sa sama pohybovala vonku bez akejkoľvek kontroly, až napokon spadla do vody, píše New York Post.

Tieto zistenia viedli orgány činné v trestnom konaní k okamžitému začatiu vyšetrovania.

„Zostala doma a ani sa ju nepokúsila zachrániť“

Vyšetrovanie prinieslo ďalšie znepokojivé zistenia. Podľa prokurátora okresu Jeffa Laugera Brassarta po privolaní pomoci nevyvinula žiadnu snahu o záchranu vlastného dieťaťa.

„Zostala v dome a nepokúsila sa Daniell pomôcť,“ uviedol Laugero, ktorého citoval New York Post. Prokurátori zároveň uviedli, že žena strávila približne 45 minút telefonovaním s mužmi zo zoznamiek, zatiaľ čo jej dcéra bola ponechaná bez dozoru.

Výhovorka na zranenú nohu neobstála

Počas vyšetrovania sa Brassart bránila tvrdením, že sa k dcére nemohla dostať pre zranenie nohy a že potrebuje invalidný vozík. Súd však túto verziu odmietol.

Dôkazy predložené počas procesu ukázali, že bola schopná chodiť aj stáť bez pomoci. Záznamy ju zachytávajú, ako pred tragédiou šoférovala auto a navštívila kozmetický salón. V dome síce mala ortézu a barly, no nepoužívala ich, potvrdil prokurátor Laugero.

Alkohol v krvi aj prázdne fľaše v dome

Vyšetrovatelia na mieste zaznamenali jasné známky opitosti. V dome našli prázdne fľaše od alkoholu a následné toxikologické testy ukázali, že hladina alkoholu v krvi Brassart bola viac než trojnásobkom povoleného limitu pre vodičov v Kalifornii.

Podľa denníka Turlock Journal otec dievčatka, ktorý bol v čase tragédie v práci, matku opakovane žiadal, aby počas starostlivosti o dieťa nepila alkohol.

Prokuratúra: vedela, čo robí

Súdne spisy zároveň odhalili, že Brassart mala nariadenú účasť na stretnutiach anonymných alkoholikov. Navyše bola v čase incidentu pod kurátorským dohľadom za týranie dieťaťa a ďalšie dieťa v jej starostlivosti sa v minulosti dostalo do nemocnice po požití liekov.

„Je to prípad, v ktorom obžalovaná vedela, čo robí, a bolo jej to jedno. Nezaujímalo ju, že jej dcéra je v ohrození, pretože prednosť dostal jej vlastný egoizmus a alkohol,“ vyhlásila prokurátorka Sara Sousa počas súdneho procesu.

Verdikt súdu je jednoznačný

Porota uznala Kelle Anne Brassart vinnou zo zabitia druhého stupňa a z ohrozenia dieťaťa. Podľa prokuratúry nešlo len o zanedbanie povinností, ale o extrémne ľahkovážne správanie s fatálnymi následkami.

„Konala tak bezohľadne a s takou ľahostajnosťou voči ľudskému životu, že jej správanie naplnilo skutkovú podstatu zabitia druhého stupňa,“ uviedla Sousa po vyhlásení verdiktu, cituje New York Post.

Výšku trestu súd stanoví 5. februára. Žene hrozí trest od 15 rokov väzenia až po doživotie.

Ďalšie zo Zoznamu