MIMORIADNY ONLINE Irán spĺňa hrozby: Útoky na energetiku v Perzskom zálive, Katar hlási rozsiahle škody

DAUHA - Iránske útoky spôsobili „rozsiahle škody“ v katarskom priemyselnom centre, uviedla vo štvrtok štátna energetická spoločnosť. Iránska armáda už predtým prisľúbila, že po americko-izraelskom útoku na plynárenské zariadenie v južnom Iráne zaútočí na energetickú infraštruktúru v celom Perzskom zálive. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters. Situáciu na Blízkom východe sledujeme online.
06:48 Rijád nevylučuje vojenskú reakciu na opakované raketové a dronové útoky zo strany Iránu, uviedol vo štvrtok saudskoarabský minister zahraničných vecí princ Fajsal bin Farhán. Informuje o tom správa agentúry AFP a stanice Sky News.
06:34 Iránska štátna televízia vo štvrtok informovala, že hlavný katarský plynárenský komplex opäť zasiahli raketové útoky. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo bolo toto centrum zasiahnuté ničivým útokom Teheránu, ktorý podľa Dauhy spôsobil rozsiahle škody. Americký prezident Donald Trump varoval, že zničí kľúčové iránske plynové pole Južný Párs, ak dôjde k ďalším útokom na hlavný katarký plynárenský závod. Informujú o tom správy agentúr AP a AFP a staníc Sky News a BBC.
06:33 Projektil neznámeho pôvodu zasiahol loď pri pobreží Spojených arabských emirátov (SAE) južne od Hormuzského prielivu, uviedla v stredu neskoro večer agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO). Informujú o tom správy agentúr DPA a AFP a stanice Sky News.
06:31 Kuvajt v stredu zadržal 10 militantov napojených na proiránske šiitské hnutie Hizballáh, ktorí boli obvinení z prípravy „teroristických“ akcií namierených proti kľúčovej infraštruktúre, uviedlo tamojšie ministerstvo vnútra.
06:30 Brigáda proiránskeho hnutia Hizballáh (Katáib Hizballáh) v Iraku sa vo štvrtok ráno zaviazala, že na päť dní pozastaví útoky na americké veľvyslanectvo, pod podmienkou splnenia viacerých požiadaviek, medzi ktorými uviedla aj zastavenie izraelských útokov na Bejrút. Informuje o tom správa agentúry AFP.
06:29 Štyri palestínske ženy zahynuli v stredu na okupovanom Západnom brehu Jordánu po zásahu miestneho kaderníctva padajúcimi šrapnelmi, uviedli záchranári krátko po tom, ako izraelská armáda informovala o salve iránskych rakiet. Niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. Informuje o tom správa agentúry AFP a stanice Sky News.
06:27 Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval na moratórium na útoky proti civilnej infraštruktúre po tom, ako hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním o útokoch, ktoré zasiahli energetické zariadenia v Iráne a Katare. Informoval o tom na sociálnych sieťach. Informuje o tom správa agentúry AFP a stanice Sky News.
06:26 Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vo štvrtok navštívi Libanon, uviedol rezort pre agentúru AFP. Stalo sa tak po tom, ako Európska únia v stredu vyzvala Izrael, ukončil svoje vojenské operácie na území tejto krajiny.
06:17 Zbor islamských revolučných gárd v Iráne v stredu vyzval na evakuáciu niekoľkých ropných zariadení v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch (SAE) a Katare. Spojené štáty a Izrael predtým v stredu v rámci svojej bojovej operácie zasiahli významné plynárenské zariadenie v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs pri meste Asalúje v južnom Iráne na pobreží Perzského zálivu. Plynové ložisko Južný Párs je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru. Tento útok následne rázne odsúdila aj Dauha.
Katarská štátna plynárenská spoločnosť QatarEnergy uviedla, že po tom, čo sa jej zariadenia v katarskom priemyselnom centre Ras Laffan na severnom pobreží tohto malého štátu v Perzskom zálive stalo „cieľom raketových útokov“, boli na miesto okamžite nasadené pohotovostné tímy na zvládnutie spôsobených požiarov.
Vo svojom vyhlásení katarské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že išlo o „brutálny iránsky útok zameraný na Ras Laffan“, ktorý predstavuje „priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť“. Rezort obrany v Dauhe neskôr uviedol, že jeho protivzdušná obrana zachytila dve iránske balistické rakety mieriace na Ras Laffan, pričom neboli hlásené žiadne obete na ľudských životoch. Civilná obrana zároveň uviedla, že požiar sa podarilo dostať pod kontrolu.