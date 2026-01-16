Slovenský veľvyslanec sa k Putinovi nedostal: TOTO ho zastavilo!

BRATISLAVA/MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin prijal vo štvrtok v Moskve poverovacie listiny od nových veľvyslancov. Na ceremónii v Kremli však medzi viac ako troma desiatkami ambasádorov chýbal pre pozitívny epidemiologický test slovenský veľvyslanec Peter Priputen, informovali o tom z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Moskve Peter Priputen mal dňa 15. januára 2026 slávnostne odovzdať poverovacie listiny do rúk prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina. Pred slávnostným aktom sa všetci účastníci ceremónie vrátane veľvyslancov musia podrobiť dôkladnému epidemiologickému testovaniu v prezidentskej klinike, čo je povinná prax pri všetkých protokolárnych aktivitách, v rámci ktorých dochádza k osobnému kontaktu prezidenta Putina. Posledný kontrolný epidemiologický test veľvyslanca v deň odovzdania poverovacích listín bol pozitívny, a preto sa na ceremónii nemohol zúčastniť. Očakávame, že tak urobí pri najbližšej možnej príležitosti,“ priblížili z ministerstva.
archívne video
Ruský prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov zastupujúcich 32 štátov. Boli medzi nimi napríklad vedúci diplomatických misií Brazílie, Českej republiky, Francúzska, Iraku, Kuby, Nórska, Pakistanu, Rakúska, Slovinska, Švajčiarska či Talianska. Český diplomat Daniel Koštoval je prvým ambasádorom ČR v Moskve od decembra 2022.
Veľvyslanec Slovenska v Ruskej federácii Peter Priputen pôsobí na tomto poste od novembra 2024. Slovenský zastupiteľský úrad v Moskve viedol aj v rokoch 2014 - 2020.