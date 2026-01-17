Pád v horách: Skialpinista si pri zjazde vážne poranil koleno

Úraz skialpinistu v Malej Fatre. (Zdroj: hzs.sk)
TERCHOVÁ - Horskí záchranári v sobotu v popoludňajších hodinách pomáhali 35-ročnému skialpinistovi slovenskej národnosti, ktorý si pri lyžovaní z Chlebu v Malej Fatre pádom spôsobil úraz kolena. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.
Úraz skialpinistu v Malej Fatre. (Zdroj: hzs.sk)
Na pomoc skialpinistovi odišli záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra. „Po príchode ho vyšetrili, zranenú končatinu mu zafixovali a vo zvozných saniach ho následne transportovali pod Snilovské sedlo. Odtiaľ bol v sprievode záchranárov HZS prevezený kabínkovou lanovkou do Vrátnej,“ spresnili horskí záchranári s tým, že na odporúčané vyšetrenia pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť s priateľkou.