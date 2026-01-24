USA získajú suverenitu nad základňami v Grónsku: Trump potvrdil kontrolu nad americkými objektmi

WASHINGTON – Spojené štáty získajú suverenitu nad oblasťami Grónska, kde sa nachádzajú americké vojenské základne. Prezident USA Donald Trump to povedal v rozhovore pre denník New York Post zverejnenom v sobotu.
Trump tlačí na Grónsko
„Budeme mať všetko, čo chceme. Vedieme zaujímavé rozhovory,“ povedal šéf Bieleho domu, ktorý mesiace vyvíjal tlak na Dánsko s tvrdením, že Spojené štáty potrebujú získať celé Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti v regióne Arktídy.
Téma Grónska dominovala Trumpovej ceste na tohtotýždňovú konferenciu Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose a americký prezident po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil, že existuje „rámec“ dohody.
Americká suverenita nad základňami
Jeden z návrhov, o ktorých sa diskutuje, by neznamenal úplnú kontrolu Spojených štátov nad Grónskom, ale umožnil by Washingtonu uplatňovať „suverenitu“ nad vojenskými základňami na tomto ostrove, ako je oficiálne vesmírna základňa Pituffik.
Takéto riešenie by bolo založené na dohode o britských vojenských základniach na Cypre, ktoré sú považované za britské územie, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou pre New York Post. Nie je jasné, či Grónsko s takýmto plánom súhlasí. Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen vo štvrtok povedal, že suverenitu pre americké vojenské základne nepodporuje.