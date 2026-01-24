TISZA predstavuje novú diplomatku: Anita Orbánová povedie zahraničnú politiku strany

BUDAPEŠŤ - Líderkou maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA zodpovednou za zahraničnú politiku je Anita Orbánová. V príspevku na sieti Facebook to v sobotu oznámil predseda strany TISZA Péter Magyar.
Skúsenosti z diplomacie aj biznisu
Orbánová bola v rokoch 2010 až 2015 osobitnou veľvyslankyňou Maďarska pre energetickú bezpečnosť a posledných päť rokov pracovala v telekomunikačnej spoločnosti Vodafone na vysokých pozíciách v Budapešti a Londýne.
„Druhá veľká nominácia roka, líderka zahraničných vecí strany TISZA a nová tvár maďarskej diplomacie: Dr. Anita Orbánová. Anita Orbánová je skúsená diplomatka a najvyššie postavená Maďarka v medzinárodnom obchodnom svete,“ napísal Magyar a dodal, že Orbánová sa vrátila domov z vrcholovej manažérskej pozície v Londýne.
Je prvou Maďarkou, ktorá získala doktorát na najstaršej diplomatickej akadémii v USA, Fletcher School v Bostone, poznamenal Magyar. Vyzdvihol, že ide o jediného maďarského diplomata, ktorý sa po odchode z ministerstva zahraničných vecí dostal aj na vrchol obchodného života.
Poslanie Orbánovej
Orbánovej poslaním bude podľa piatkových slov Magyara „obnovenie skutočnej maďarskej suverenity“. „Je mi cťou, že sa k nadchádzajúcej zmene režimu (vlády, pozn. TASR) jeden po druhom pridávajú najznámejší profesionáli krajiny,“ podčiarkol predseda strany TISZA.
V rozhovore s Magyarom zverejnenom neskôr na Facebooku Orbánová okrem iného povedala, že ideálnou maďarskou zahraničnou politikou je „patriť Západu“, že maďarskú suverenitu možno posilniť aj prostredníctvom EÚ. „Politika 'hojdačky' sa preto musí skončiť a prvoradou úlohou bude urovnať tisícročné poľsko-maďarské priateľstvo. V tejto súvislosti bude treba posilniť spoluprácu Vyšehradskej štvorky a vybudovať dobré susedské vzťahy,“ dodala. Orbánová tiež povedala, že Maďarsko v ukrajinskej vojne aktuálne zastupuje ruské záujmy, čo sa musí zmeniť. V súvislosti s Benešovými dekrétmi uviedla, že jednou z najdôležitejších úloh prvých 100 dní bude rokovať s ministerstvom zahraničných vecí SR o zabezpečení práv Maďarov žijúcich na Slovensku.
Posila aj pre energetiku a ekonomiku
Úlohou lídra pre hospodársky rozvoj a energetiku strany poveril Magyar tento týždeň Istvána Kapitánya. Ako viceprezident spoločnosti Shell patril medzi globálnu ekonomickú elitu, má rozsiahlu sieť kontaktov a seriózne skúsenosti s vedením. Nemá však za sebou politickú kariéru, píše server szeretlekmagyarorszag.hu.