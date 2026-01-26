Peking varuje pred cestovaním do Japonska počas lunárneho Nového roka

PEKING - Čína v pondelok varovala svojich občanov pred cestovaním do Japonska počas nadchádzajúcich sviatkov lunárneho Nového roka. Odvolala sa na zhoršenú bezpečnosť v súvislosti s diplomatickým sporom Tokia a Pekingu. Informuje o tom agentúra AFP.
Spor pre Taiwan
Vyjadrenie japonskej premiérky Sanae Takaičiovej z novembra, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade útoku na samosprávny Taiwan, vyvolal ostrú reakciu komunistickej Číny. Peking svojich občanov preto upozornil, aby sa vyhýbali cestovaniu do Japonska.
V roku 2026 pripadá lunárny Nový rok na 17. februára a podľa čínskeho zverokruhu sa začína Rok Koňa. Oslavy trvajú 15 dní až do Sviatku lampiónov. V dôsledku sporu počet čínskych návštevníkov Japonska klesol minulý mesiac na približne 330.000, čo je o 45 percent menej ako v decembri predchádzajúceho roka.
Varovanie Pekingu
„V poslednom čase sa verejná bezpečnosť v Japonsku zhoršila a dochádza k častým incidentom nezákonných a trestných činov zameraných na čínskych občanov,“ uviedlo vo vyhlásení oddelenie konzulárnych záležitostí čínskeho ministerstva zahraničných vecí.
Podľa oficiálnych japonských údajov tvorili čínski návštevníci štvrtinu zahraničných turistov; za prvých deväť mesiacov roku 2025 to bolo takmer 7,5 milióna ľudí. Prilákaní slabým jenom čínski turisti v treťom štvrťroku minuli v Japonku ekvivalent 3,7 miliardy dolárov.