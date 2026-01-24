Biely dom spustil lavínu posmešných reakcií: Trumpov tím si zrejme pomýlil Grónsko s Antarktídou!

WASHINGTON - Biely dom v piatok večer na sociálnej sieti X zverejnil zrejme umelou inteligenciou (AI) vygenerovanú snímku prezidenta Donalda Trumpa s tučniakom, ako prechádza zasneženou horskou krajinou. Obrázok, na ktorom je grónska vlajka, okamžite vzbudil na sociálnych sieťach posmešné reakcie.
Príspevok, na ktorom Trump v čiernom kabáte prechádza hornatou zasneženou krajinou s tučniakom držiacim americkú vlajku a na ktorom je v diaľke zapichnutá vlajka Grónska, Biely dom opatril popiskom " Objímte tučniaka". Redakcia serveru Newsweek sa obrátila na Biely dom so žiadosťou o komentár.
Bývalý kanadský minister pre imigráciu a národnú obranu Jason Kenney na príspevok reagoval slovami, že v rovnakom týždni, keď si Trump opakovane splietol Grónsko s Islandom, si teraz jeho tím pletie Antarktídu s Grónskom, keďže tučniaky žijú na južnej, nie severnej pologuli. "Najmocnejšia krajina sveta je riadená ako cirkus," dodal Kenney.
"V Grónsku tučniaky nie sú. Všetci tučniaci žijú na južnej pologuli, s výnimkou jedného druhu z Galapág. Možno ste nemali tak rýchlo rozložiť ministerstvo školstva," uviedol účet Patriot Takes, ktorý má na X vyše 460-tisíc sledujúcich.
"Trump chce znovu potvrdiť, že je úplný idiot. V Grónsku tučniaky nie sú a Trump nemá žiadne právo ani na Grónsko, ani na tučniaky. Je toto naozaj od Bieleho domu? Potom je Biely dom len trápny prejav ignorantstva," reagoval švédsky ekonóm Anders Äslund.
Trump opakovane hovorí o nevyhnutnosti získať Grónsko, ktoré je poloautonómnym územím Dánskeho kráľovstva, pre bezpečnosť USA, v stredu sa ale s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Marekom Ruttom dohodol na rámci dohody o budúcnosti tohto arktického ostrova a posilnení bezpečnosti v celej arktickej oblasti.