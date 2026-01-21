Streda21. január 2026, meniny má Vincent, zajtra Zora, Zoran, Auróra

Macron posiela vojakov do Grónska a žiada cvičenie NATO: Odmieta Trumpove snahy o kúpu ostrova

PARÍŽ - Francúzsko žiada o usporiadanie cvičenia Severoatlantickej aliancie v Grónsku a je pripravené sa na ňom podieľať, oznámila dnes ráno kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Francúzsko už minulý týždeň poslalo na severské poloautonómne územie Dánskeho kráľovstva 15 vojakov. Vojakov na ostrov vyslali aj ďalšie štáty v reakcii na stupňovanie tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého administratíva sa snaží arktický ostrov získať.

Okrem Francúzska vyslalo na ostrov na niekoľko dní svojich vojakov napríklad Nemecko, ale aj Nórsko, Švédsko, Fínsko a Británia. Dánsko tiež posilnilo svoju vojenskú prítomnosť v snahe zvýšiť bezpečnosť v regióne. Práve nedostatkom bezpečnosti ospravedlňuje Trump svoj zámer Grónsko vlastniť. Jednotky európskych krajín sa na mieste zúčastnili na prieskumnej misii v rámci dánskeho a aliančného cvičenia Arctic Endurance.

Macron sa v posledných dňoch dostal do diplomatickej prestrelky s Trumpom, keď sa americký prezident vyhrážal zvýšením ciel ôsmim európskym krajinám, kým Spojené štáty neuzavrú dohodu o kúpe Grónska od Dánska. Francúzsky prezident na tieto vyhrážky reagoval tým, že ak sa zavedenie ciel potvrdí, požiada o aktiváciu takzvaného nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý Európska únia doteraz nikdy nepoužila. Nástroj schválený len pred dvoma rokmi Bruselu umožňuje siahnuť k odvetným opatreniam voči tretím štátom, ktoré vyvíjajú na členské krajiny ekonomický tlak.

Žiadne stretnutie s Trumpom nebude

V utorok vo švajčiarskom Davose na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) Macron kritizoval imperiálne ambície niektorých lídrov a odsúdil kroky americkej vlády, ktoré vníma ako snahu oslabiť a podriadiť si Európu. „Nie je čas na nový imperializmus alebo nový kolonializmus,“ vyhlásil francúzsky prezident. Aj keď ani raz nespomenul Trumpovo meno, bolo podľa agentúr jasné, koho má na mysli. Podľa Macrona nedáva zmysel vyhrážať sa spojencom clami, zvlášť keď majú slúžiť ako prostriedok nátlaku proti teritoriálnej suverenite. Macron tiež povedal, že sa s Trumpom, ktorý na Svetové ekonomické fórum dorazí dnes, stretnúť nemieni.

Americký prezident v utorok oznámil, že ho v Davose čaká množstvo stretnutí venovaných otázke Grónska. Na tlačovej konferencii v Bielom dome tiež vyjadril presvedčenie, že sa veci vyriešia celkom dobre a nájde sa riešenie, s ktorým budú spokojné NATO aj USA. Na otázku, ako ďaleko je ochotný zájsť, aby Grónsko získal, však povedal novinárom: „To zistíte.“ Trumpa mieriaceho do Davosu stretla dnes nepríjemnosť, keď sa jeho lietadlo pre závadu vrátilo späť do Spojených štátov. Americký prezident je tak nútený cestovať do Európy náhradným lietadlom.

