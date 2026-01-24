Studená sprcha pre ambície Washingtonu: Američania prepadli na cvičení v Arktíde, Fíni ich prevalcovali

WASHINGTON - Spojené štáty hovoria o strategickom význame Grónska a potrebe posilniť vplyv v Arktíde. Minuloročné cvičenie NATO na severe Európy však podľa britských médií ukázalo výrazný rozpor medzi politickými ambíciami a vojenskou realitou. Americkí vojaci mali v extrémnych podmienkach vážne problémy a za severskými spojencami výrazne zaostávali.
Na nedostatky americkej armády upozornil denník The Times. Incidenty sa mali odohrávať počas cvičenia NATO Joint Viking v marci minulého roka, ktoré prebiehalo na severe Nórska.
Do manévrov sa zapojilo približne desaťtisíc vojakov z deviatich krajín. Oficiálne výstupy hovorili o úspešnom preverení schopností Aliancie, realita v teréne však bola podľa nemenovaného vojenského zdroja podstatne trápnejšia – najmä pre americké jednotky.
Fíni museli ubrať
Najväčší problém mali Američania s fínskymi vojakmi, ktorých The Times označuje za jedných z najlepšie pripravených arktických bojovníkov. Fínske jednotky vystupovali v úlohe útočníkov a v náročnom teréne si počínali suverénne.
„Finom museli povedať, aby prestali tak tvrdo likvidovať Američanov, pretože to bolo trapné a demoralizujúce,“ citoval denník vojenský zdroj. Podľa neho sa ukázal výrazný rozdiel v skúsenostiach, výstroji aj schopnosti pohybu v mraze a snehu.
Štatistiky sú neúprosné: hoci USA cvičia svojich ľudí v špeciálnom centre na Aljaške, za celú dekádu medzi rokmi 2008 a 2018 tadiaľ prešlo len niečo vyše sedemtisíc vojakov.
Trump chce Grónsko
The Times spája zlyhanie amerických jednotiek priamo s témou Grónska, ktoré chce americký prezident Donald Trump dostať pod kontrolu USA. Ostrov pritom patrí Dánsku, členskému štátu NATO, a má kľúčový strategický význam pre kontrolu Arktídy.
Spojené štáty sú pritom v Arktíde výrazne závislé od Fínska, Nórska, Islandu či Švédska – a to nielen vojensky, ale aj technologicky. The Times pripomína, že Washington sa spolieha napríklad na fínsku expertízu v oblasti ľadoborcov. Podľa BBC chcú USA od Fínska tieto plavidlá aj nakupovať. Americké ministerstvo obrany už v roku 2023 priznalo, že bez úzkej spolupráce so severskými spojencami nie je možné zabezpečiť obranu Arktídy ani vlastného územia USA.