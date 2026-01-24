Ďalší krok Trumpa! USA zvažujú námornú blokádu dodávok ropy pre Kubu

WASHINGTON - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje vyvinúť tlak na Kubu, a to aj prostredníctvom námornej blokády dodávok ropy, uviedol portál Politico s odvolaním sa na nemenované zdroje.
Podľa týchto zdrojov takýto scenár podporil aj minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. Zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, avšak uvedená možnosť by mohla byť súčasťou balíka potenciálnych opatrení predložených prezidentovi Trumpovi.
Kuba už nebude dostávať ropu ani finančnú podporu
Donald Trump 11. januára oznámil, že Kuba už nebude dostávať ropu ani finančnú podporu z Venezuely. Havanu obvinil z poskytovania „bezpečnostných služieb“ Caracasu a vyhlásil, že dodávky venezuelskej ropy na Kubu budú zastavené. Zároveň uviedol, že po vojenskej operácii USA vo Venezuele je Washington v kontakte s kubánskymi úradmi v súvislosti s možnou „dohodou“. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel medzitým vyhlásil, že Havana má s Washingtonom len minimálny kontakt pri technických riešeniach v oblasti migrácie, no je pripravená na seriózny a zodpovedný dialóg.
Dňa 3. januára prezident USA Donald Trump oznámil vojenskú operáciu v Caracase, ktorá viedla k zadržaniu Nicolása Madura a jeho manželky Cilije Floresovej americkými silami. Dva dni neskôr sa obaja postavili pred federálny súd v štáte New York, kde čelia obvineniam z údajnej účasti na obchodovaní s drogami. Obaja vinu popreli. Viceprezidentka Delcy Rodríguezová bola medzitým uvedená do funkcie dočasnej prezidentky Venezuely. Trump zároveň vyhlásil, že Washington bude Venezuelu dočasne „spravovať“.