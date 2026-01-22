Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

Šokujúce vyhlásenie v ruskej štátnej televízii: ÚTOK na Pobaltie orešnikom! Dáme si k tomu pukance

Raketový systém Orešnik
Raketový systém Orešnik (Zdroj: SITA/AP/Tlačová služba ruského ministerstva obrany )
MOSKVA - To, čo ešte nedávno zaznievalo len v náznakoch, dnes ruská štátna televízia vyslovuje bez zábran. V hlavnom vysielacom priestore sa objavili otvorené návrhy na vojenský úder proti pobaltským štátom, sprevádzané dehumanizujúcou a cynickou rétorikou.

Výzvy zazneli priamo z éteru

Vysielanie štátnej mediálnej siete VGTRK prinieslo diskusiu, v ktorej účastníci otvorene hovorili o možnosti útoku na pobaltské krajiny pomocou balistickej rakety Orešnik. Záznam z relácie sa následne rozšíril na sociálnych sieťach a vyvolal vlnu pobúrenia.

Podľa analytikov nejde o náhodný exces, ale o ďalší príklad dlhodobej praxe, pri ktorej ruská štátna televízia slúži ako nástroj šírenia strachu a posúvania hraníc toho, čo je v spoločnosti považované za prijateľné.

Dehumanizácia ako súčasť „diskusie“

Vo vysielaní zazneli výroky, ktoré otvorene zľahčovali smrť civilného obyvateľstva. Jeden z diskutujúcich bez zábran vyhlásil, že mu predstava smrti obyvateľov Pobaltia neprekáža. Iný nadviazal cynickou poznámkou o tom, že by sa na takýto úder dalo „pokojne pozerať s popcornom v ruke“.

Ďalší hlas v štúdiu sa prihlásil k tvrdému postoju s tým, že odpustenie neprichádza do úvahy – a to ani z náboženských dôvodov. Následne zaznel už úplne konkrétny návrh: ak má Rusko testovať raketu Orešnik bez bojovej hlavice, malo by to podľa neho urobiť práve na území pobaltských štátov, informujú Novinky.cz.

Hrozby voči členom NATO

Tieto vyjadrenia neboli prezentované ako okrajový názor jednotlivca, ale ako legitímna súčasť verejnej debaty v médiu kontrolovanom Kremľom. Práve tým získavajú mimoriadne znepokojujúci rozmer – otvorene totiž hovoria o útoku na členské krajiny NATO, konkrétne na Estónsko, Lotyšsko a Litva.

Podľa pozorovateľov ide o ďalší krok v systematickom vyhrocovaní rétoriky, ktorej cieľom je zastrašovanie, testovanie reakcií Západu a postupná normalizácia myšlienky priameho vojenského konfliktu.

Európske mestá ako „legitímne ciele“

Ruské štátne kanály už v minulosti opakovane naznačovali, že európske krajiny považujú za oprávnené ciele. V rôznych reláciách sa objavovali hrozby namierené nielen proti Pobaltiu, ale aj proti ďalším metropolám.

Vo vysielaní zazneli odkazy na Berlín, Varšavu, Paríž, Bukurešť či Prahu. Súčasťou tohto trendu sú aj opakované výzvy na predloženie ultimáta Západu, reči o „pomste Európe“ a tvrdenia, že európske štáty musia pocítiť bezprostredné ohrozenie.

Propaganda bez bŕzd

Odborníci upozorňujú, že podobné výroky nemožno vnímať len ako prázdne reči. V prostredí, kde sú štátne médiá priamo prepojené s politickou mocou, fungujú takéto „debaty“ ako nástroj prípravy verejnosti na agresívnejšie kroky.

Normalizovanie násilia, dehumanizácia susedných národov a otvorené hrozby voči členským krajinám NATO tak zapadajú do dlhodobej stratégie informačnej vojny, ktorá sprevádza ruské kroky na medzinárodnej scéne.

Viac o téme: VýzvyOrešnikRuská televíziaútok na Pobaltie
