Už aj Putinovi propagandisti bijú na poplach: Rusko je v koncoch! Varujú pred kolapsom, dokonca aj Solovjov

Ruský propagandista Vladimir Solovjov
Ruský propagandista Vladimir Solovjov (Zdroj: YouTube/Russian Media Monitor)
MOSKVA - Na pozadí pretrvávajúceho konfliktu a medzinárodného tlaku sa v ruskej štátnej mediálnej sfére objavujú neobvyklé a ostré varovania o situácii, ktorá by mohla ohroziť hospodársku stabilitu krajiny.

Útok na spojencov a zásah proti tankeru zvyšujú obavy

Ruská ekonomika, silne závislá na príjmoch z energetického sektora, čelí teraz ďalším otrasom. Nedávne kroky USA – medzi nimi vojenský zásah, ktorým bol zvrhnutý prezident Venezuely Nicolás Maduro, a zadržanie ruského tankera v Atlantiku – vyvolali v Moskve nervozitu a kritiku zo strany štátnych médií a komentátorov. Americká akcia bola podľa Washingtonu zameraná na sprísnenie dodržiavania sankcií a obmedzenie prepravy ropy, čo môže oslabiť tradičné príjmy Ruska z tejto komodity.

Nezvyčajná kritika v ruskom štátnom televíznom éteri

V ruskej televízii sa objavili komentáre, ktoré sú pre tamojšiu mediálnu scénu netradične kritické voči vládnej politike. Moderátor jednej z relácií otvorene vyjadril nespokojnosť s tým, ako režim zvláda svoje medzinárodné vzťahy a ekonomické priority. Podľa neho udalosti v Latinskej Amerike a problémy s ropnými prepravnými cestami odhaľujú vážne slabiny v doterajšej stratégii Moskvy.

Hrozba stagnácie a kolapsu podľa propagandistu Solovjova

Ďalšia prominentná mediálna osobnosť v ruskom štátnom televíznom priestore upozornila na vnútorné ekonomické ťažkosti, ktoré podľa nej súčasná ruská hospodárska politika nedokáže adekvátne riešiť. Podľa jej názoru krajina riskuje prepad do dlhotrvajúcej stagnácie, ktorá by mohla viesť k „značným problémom“ v hospodárstve.

Moderátor v tejto relácii konštatoval, že ekonomická stabilita je kľúčovým faktorom pre pokračovanie vojenského úsilia, a bez jej posilnenia nie je možné dosiahnuť ciele v zahraničnej politike.

Tento komentár zároveň poukázal na potrebu budovať nový typ ekonomického modelu, ktorý by menej závisel na príjmoch z ropy a energetiky a viac sa zameral na širšie základy hospodárskej aktivity.

Kremeľský moderátor otvorene podráždený

Nezvyčajne ostrý tón zaznel aj zo strany Sergeja Karnauchova, jedného z hlasných podporovateľov Kremľa. Moderátor relácie Karnauchovov labyrint v ruskej štátnej televízii sa podľa servera The Daily Beast otvorene rozhorčil nad vývojom udalostí na začiatku roka.

Karnauchov dával najavo frustráciu z diania vo Venezuele aj zo zásahov na Atlantiku, ktoré podľa neho odhalili slabé miesta ruskej stratégie. O to výraznejšie vyznela jeho kritika v kontexte starších vyjadrení, v ktorých sa chválil schopnosťou Moskvy účinne chrániť venezuelského lídra Nicolása Madura pred tlakom Spojených štátov.

Pozadie: straty v spojenectve a sankčné tlaky

Strata spojenca ako Venezuela, ktorá dlhodobo patrila k blízkym partnerom Moskvy nielen politicky, ale aj ropnými investíciami a obchodom, predstavuje pre Rusko problém aj v ekonomickej rovine. Odhady analytikov naznačujú, že investície Moskvy do venezuelského sektora ropy a zbrojných pôžičiek môžu byť teraz ohrozené stratou návratnosti, čo by znamenalo potenciálne finančné straty pre ruský štátny sektor.

Kritika a možné dôsledky

Povaha týchto komentárov je zvláštna práve preto, že v štátnych alebo štátom kontrolovaných médiách sa zvyčajne podobná sebareflexia neobjavuje. Ich výskyt môže byť signálom, že časť mediálneho aparátu sa snaží posunúť diskusiu o ekonomických výzvach do širšieho povedomia, hoci oficiálne prostredníctvom silne cenzurovaných kanálov.

Upozornenia o stagnácii, nízkom raste, tlaku sankcií a výzvach pri financovaní vojenských operácií sa tak dostávajú do popredia, čo môže odrážať vyšší stupeň napätia a obáv vo vnútri mocenských kruhov o budúcu ekonomickú stabilitu Ruska.

Viac o téme: VarovanieKolapsRuskoVladimir PutinPropagandisti
