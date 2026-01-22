Masaker v Indii: VIDEO Vyčíňa tam agresívny slon! Zabil už 22 ľudí vrátane detí

NAÍ DILLÍ - Východ Indie zažíva dni strachu. Osamelý sloní samec sa v priebehu niekoľkých dní zmenil na nočnú moru, ktorá vtrhla do dedín a zanechala po sebe desiatky obetí. Miestni obyvatelia dnes nespia v domoch – útočisko hľadajú na strechách a v korunách stromov.
Smrtiaca séria sa začala na Nový rok.
V indickom štáte Džhárkhand sa úrady snažia zastaviť besnenie slonieho samca, ktorý je zodpovedný za smrť 22 ľudí v priebehu desiatich dní. Prvá obeť – 35-ročný muž – prišla o život na Nový rok. O niekoľko dní neskôr nasledoval šokujúci incident, pri ktorom zahynulo päť členov jednej rodiny.
Len o deň neskôr si agresívne zviera vyžiadalo ďalších päť obetí vrátane manželského páru a ich dvoch detí. Počet mŕtvych postupne rástol a medzi obeťami sa ocitol aj pracovník lesnej správy, ktorého slon ušliapal počas zásahu.
Útočí potme a rýchlo zmizne
Podľa úradov ide o slonieho samca s jediným klom, ktorý sa oddelil od stáda. Odvtedy sa pohybuje medzi dedinami, najčastejšie v nočných hodinách, keď je pre obyvateľov najťažšie sa brániť. Zviera dokáže denne prejsť až 30 kilometrov, čo výrazne komplikuje jeho sledovanie.
Miestne úrady vyzývajú obyvateľov, aby sa vyhýbali lesom a po zotmení neopúšťali domy. V niektorých obciach sa však strach stal natoľko všadeprítomným, že ľudia spávajú mimo domov – na strechách alebo vysoko na stromoch.
Pokusy o uspatie zlyhali
Záchranné tímy sa pokúšali slona trikrát uspať, no bez úspechu. Podľa vedúceho okresnej lesnej správy Aditya Narayana je zviera mimoriadne agresívne a nepredvídateľné.
Úrady priznávajú, že pohyb slona sa nedá presne odhadnúť. Neustále mení trasy a využíva husté lesy, čo sťažuje jeho lokalizáciu aj bezpečný zásah. Napriek tomu zostávajú zásahové tímy v najvyššej pohotovosti a pripravujú ďalší pokus o jeho zneškodnenie.
Keď miznú lesy, rastie násilie
Odborníci upozorňujú, že podobné tragédie sú v Indii čoraz častejšie. Rozsiahle odlesňovanie, rozširovanie ľudských sídiel a nedostatok vody i potravy pripravujú slony o tradičné migračné trasy. Zvieratá sú následne vytláčané do oblastí, kde prichádzajú do priameho kontaktu s ľuďmi.
Mnohé slony pritom hynú na následky zásahov elektrickým prúdom, zrážok s vlakmi alebo po požití otrávených návnad. Konflikt medzi človekom a divou prírodou sa tak stupňuje na oboch stranách.
Tragické čísla a pokusy o riešenie
Za posledných päť rokov zahynulo v Indii pri útokoch slonov viac než 2 800 ľudí. V niektorých regiónoch sa preto zavádzajú systémy včasného varovania založené na umelej inteligencii, ktoré majú včas odhaliť pohyb slonov smerom k obývaným oblastiam a varovať obyvateľov.
Súčasná situácia v Džhárkhande však ukazuje, že technologické riešenia samy o sebe nestačia. Bez ochrany prirodzeného prostredia a migračných trás zostane stret človeka so slonom smrteľne nebezpečný.