Desivý moment na VIDEU: Turistke sa do nohy zahryzol žralok!

RIO DE JANEIRO - Oddych v tyrkysovom mori pri brazílskom pobreží prerušil moment, ktorý si žena bude pamätať do konca života. Pri šnorchlovaní sa z pokojného pozorovania morských tvorov stal boj o vlastné telo.
Rajské vody skrývali nečakané riziko
Brazílska právnička Tayane Dalazenová sa so skupinou priateľov vybrala na dovolenku k súostroviu Fernando de Noronha, ktoré je známe čistým morom a bohatým podmorským životom. Počas plávania a šnorchlovania sa pohybovala v blízkosti rýb aj žralokov, ktoré sú v tejto oblasti bežné a zvyčajne neagresívne.
Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že by hrozilo nebezpečenstvo.
Sekundy, ktoré rozhodli
Situácia sa zlomila náhle. Jeden zo žralokov prudko zmenil smer, trhol telom a zahryzol sa žene do stehna. Tridsaťšesťročná Dalazenová sa snažila nohu vytrhnúť, no zviera sa držalo pevne. Keď ju napokon pustilo, zanechalo jej na končatine hlboké poranenie.
Celý dramatický moment zachytila kamera a video sa neskôr objavilo na sociálnych sieťach.
„Myslela som si, že mi kus nohy odtrhne“
Napadnutá žena opísala, že v prvých sekundách prepadla strachu, že ak sa žraloka dotkne, situáciu ešte zhorší. „Cítila som, ako mi trhá nohou. Bála som sa, že keď sa ho dotknem, vyrve mi mäso. Sprievodca ho musel udierať, aby ma pustil,“ uviedla Dalazenová podľa britského denníka Mirror.
Rýchly zásah záchranárov
Po útoku zasiahli záchranári, ktorí zranenú turistku okamžite previezli do nemocnice. Lekári jej rany po uhryznutí zašili. Na nohe jej zostali hlboké poranenia, žiadne z nich však našťastie neohrozovali jej život.
Prečo bolo také ťažké sa oslobodiť
Žralok fúzatý patrí medzi druhy, ktoré sa pohybujú najmä v plytkých vodách a potravu hľadajú pri dne. Dorastá približne do troch metrov a môže vážiť okolo 150 kilogramov. Typickým znakom jeho lovu je silné nasávanie koristi, ktorú tvoria najmä menšie ryby, chobotnice či langusty.
Práve tento spôsob lovu vysvetľuje, prečo bolo pre ženu také náročné dostať sa z jeho zovretia. Napriek desivému priebehu sú útoky žralokov fúzatých na ľudí mimoriadne zriedkavé.