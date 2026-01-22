Trapas prezidenta Trumpa: V príhovore v Davose si viackrát pomýlil Grónsko s Islandom, Biely dom to popiera!

DAVOS - Americký prezident Donald Trump si počas stredajšieho príhovoru na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose niekoľkokrát pomýlili Grónsko s Islandom. Biely dom v reakcii rázne odmietol, že prezident v príhovore zamieňal obe krajiny. Informuje o tom agentúra AFP.
Trump sa zasadzuje za to, aby Spojené štáty získali Grónsko, autonómne územie v rámci Dánskeho kráľovstva, s odvolávaním sa bezpečnostné hrozby Ruska a Číny v Arktíde. V stredu oznámil rámec pre budúcu dohodu o Grónsku a zrušenie plánovaných ciel pre európske krajiny, ktoré sa postavili proti jeho zámerom na ovládnutie ostrova.
„Pomáham NATO a až do uplynulých dní, keď som im povedal o Islande, ma milovali,“ povedal Trump. Neskôr Island spomenul aj v súvislosti s prepadom amerického akciového trhu. „Island nás už stál veľa peňazí,“ povedal. Podľa AFP je z kontextu zrejmé, že šéf Bieleho domu mal v skutočnosti na mysli Grónsko. Po prejave sa hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová ohradila proti príspevku novinárky Libbey Deanovej na sociálnej sieti X, že „prezident Trump si zrejme trikrát pomýlil Grónsko a Island“.
„Nie, nepomýlil, Libbey. Vo svojich písomných poznámkach označil Grónsko za ‚kus ľadu‘, pretože ním aj je. Jediný, kto si tu niečo pletie, ste vy,“ uviedla. Island je v angličtine „Iceland“, v doslovnom preklade aj „ľadová zem“. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom priamo v rámci WEF prezidenta kritizoval. „Nič z toho nie je normálne. Dochádza k normalizácii deviácie vedomia,“ povedal. Trump okrem zámeny Grónska a Dánska opäť skomolil aj názov Azerbajdžanu, ktorý pomenoval „Aberbajdžan“. V minulosti prezident USA niekoľkokrát povedal, že vyriešil konflikt medzi Azerbajdžanom a Albánskom, keď mal na mysli mierové dohody medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Pred návštevou Aljašky zase dvakrát omylom povedal, že ide do Ruska — hoci Aljaška je štát USA.