Šialené VIDEO! Hromadná BITKA turitov pred večierkou na Bali: Päste lietali od detí aj seniorov

BALI – Toto miesto má mnoho ľudí zafixované ako raj na zemi. Letná dovolenka na Bali patrí k najkrajším a najluxusnejším na celom svete. Nevychovaní turisti ju však môžu zmeniť na pohromu. Presne to sa odohralo pred miestnym supermarketom, kde sa do seba pustili deti aj seniori.
Aj keď Bali patrí k vychýreným dovolenkovým destináciám, v niektorých prípadoch to vyzerá ako v najchudobnejších štvrtiach.Pred miestnym supermarketom sa strhla hromadná bitka medzi turistami. Okoloidúci neverili vlastným očiam, keď sa do seba pustili seniori aj deti. Incident sa mal odohrať 8. januára v okrese Severná Kuta.
Pomáhali aj okoloidúci
Na zverejnenom videu je počuť, ako kričia ženy. Niektorí taxikári na mieste zastavili, vystúpili z vozidiel a snažili sa bijúcich od seba odohnať.
Miestny obyvateľ a svedok celého incidentu Oki Dwi Rizki sa vyjadril, že turisti mohli podľa prízvuku pochádzať z Austrálie. "Len som večer prechádzal okolo a vidím, ako sa tam ľudia bijú. Myslím, že to boli Austrálčania," uviedol pre miestne médiá.
Polícia sa vyjadrila, že si pozrela zábery z bezpečnostných kamier, no neboli vznesené žiadne obvinenia.
Bali len minulý rok spustilo kampaň pre turistov, ako sa vhodne správať a aké zvyky treba rešpektovať počas návštevy ostrova. Len v roku 2024 navštívilo toto miesto viac ako 1,5 milióna Austrálčanov, ktorí patria zároveň k najčastejším turistom.